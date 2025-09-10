「めっちゃ変わってる！」「唯人！！！」メキシコ戦からがらり。アメリカ戦の森保J先発に反響続々「４−４−２かな？」
森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
３日前のメキシコ戦（０−０）から“総入れ替え”。先発11人は以下のとおりだ。
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
MF
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
長友佑都（FC東京）
FW
小川航基（NEC／オランダ）
サッカー日本代表の公式アカウントでも公開。「メンバーめっちゃ変わってる！」「ほんまに総入れ替え！」「いいメンツ！」「唯人！！！」「長友スタメンやん！」「ヘンリー頑張れ！」「どういう並びなんだこれ」「４−４−２かな？」といった声があがっている。
試合は日本時間で10日の８時37分にキックオフ予定。なお、控えメンバーは以下のとおり。
GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
菅原由勢(ブレーメン／ドイツ)
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
MF
遠藤航（リバプール／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
南野拓実（モナコ／フランス）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
佐野航大（NEC／オランダ）
FW
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
細谷真大（柏レイソル）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
