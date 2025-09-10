「脱ぎっぱなしくらい片付けてあげたらいいのに」いざ結婚してみると → やっと気づいた『理想と現実の差』

筆者の話です。

「それくらいやってあげたら？」なんて言っていた独身時代の私。

結婚してようやく、毎日の“積み重ねの疲れ”に気づきました。

独身時代「結婚」に夢を見ていた

当時、独身だった私は、結婚している友人の愚痴を聞くたび、ついこう言ってしまっていました。



「え、でもそれくらいやってあげたら？ 私なら、そういうのも愛しいけどな」



脱ぎっぱなしの服や、洗っていない食器……どれも“結婚生活の可愛い一部”だと、どこかで思っていたのかもしれません。

いざ、自分が結婚してみると……

ところが、いざ自分が結婚してみると――“生活”は、イベントじゃなくて、365日続く地道な作業の連続。家事の役割分担や生活リズムの違い、ちょっとしたことがストレスになる日も。

夫は「置いてあるのに気づかないだけ」「あとでやろうと思ってた」と言うけれど、私からすると“なんでその場でやらないの？”という気持ちがぬぐえませんでした。



そんなことで喧嘩なんてしないと思っていたのに、「どうして自分で片づけないの」と言い合いになることもあります。



脱ぎっぱなしの靴下一つに、心の中で小さくため息をついている自分に気づいたとき、思い描いていた“理想の結婚”とのギャップに、ひとりでがっかりするような気持ちになりました。

「毎日って、こんなに疲れるんだ……」

ある日、家事と仕事の両立に心が折れそうになった私は、ふとあの友人の言葉を思い出しました。「服の脱ぎっぱなしがストレスでさ」

あのときは分からなかった。



でも今なら、その気持ちが痛いほどわかります。

手を抜きたいのに、抜けない。



自分だけが気づいて、気にして、片づけているような気がしてしまう。



本当は、そんなに頑張らなくてもいいはずなのに、なぜか“ちゃんとしなきゃ”って思ってしまうのです。



気づけば、いつの間にか“完璧な妻像”に自分を縛っていたのかもしれません。

どうしても話したくなって、私は思わず彼女に連絡をしました。



そして久しぶりに会った席で、素直な気持ちを口にしたのです。



「ごめん、あのときは分かってなかった。今ならわかるよ」

笑い合えた、あのひと言

すると彼女は、笑いながらこう返してくれました。



「でしょ～ ！？ 私、ずっと言いたかった！」



私たちは顔を見合わせて、大笑い。

あの頃の私には見えていなかった“日常の重み”を、今はふたりで分かち合える。

実際に経験してみなければわからなかったこと。

肩の力が少し抜けたような、あたたかい時間でした。

