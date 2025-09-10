【交通情報：バス】熊本県内の路線バス 都市間高速バスの情報 （10日午前9時30分時点）
＜産交バス＞
本渡バスセンター-富岡港線
本渡バスセンター9:15発から、イルカセンターでの折り返し運行
本渡バスセンター-鬼池港線
鬼池旧道が冠水の為、新道経由にて迂回運行中
本渡バスセンター-通詞島線
田向付近河川氾濫の恐れがあり、運行を見合わせ
空港リムジンバス
熊本市内中心部で渋滞が発生しバス運行にも遅れの見込み
高速バス
熊本⇔福岡（博多／天神）・福岡空港 高速ひのくに号
→熊本市内中心部で渋滞が発生しバス運行にも遅れの見込み
熊本⇔長崎 高速りんどう号
→通常運行
熊本⇔宮崎 高速なんぷう号
→九州自動車道の松橋-八代間が通行止めのため、迂回運行の予定。目的地到着まで時間を要する可能性あり
熊本⇔鹿児島 高速きりしま号
→九州自動車道の松橋-八代間が通行止めのため、迂回運行の予定。目的地到着まで時間を要する可能性あり
新八代駅～
新八代駅⇔宮崎 高速B＆Sみやざき
→通常運行
関西地方
熊本⇔神戸・大阪・京都 夜行バスサンライズ号
→通常運行
特急バス
熊本⇔大分 特急やまびこ号
→通常運行
熊本⇔高千穂・延岡 特急たかちほ号
→通常運行
快速バス
熊本⇔天草 快速あまくさ号
→通常運行
熊本⇔高森 快速たかもり号
→通常運行
九州横断バス
熊本⇔阿蘇・湯布院・別府 九州横断バス
→通常運行