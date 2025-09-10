＜産交バス＞

本渡バスセンター-富岡港線

本渡バスセンター9:15発から、イルカセンターでの折り返し運行

本渡バスセンター-鬼池港線

鬼池旧道が冠水の為、新道経由にて迂回運行中

本渡バスセンター-通詞島線

田向付近河川氾濫の恐れがあり、運行を見合わせ

空港リムジンバス

熊本市内中心部で渋滞が発生しバス運行にも遅れの見込み

高速バス

熊本⇔福岡（博多／天神）・福岡空港 高速ひのくに号

→熊本市内中心部で渋滞が発生しバス運行にも遅れの見込み



熊本⇔長崎 高速りんどう号

→通常運行



熊本⇔宮崎 高速なんぷう号

→九州自動車道の松橋-八代間が通行止めのため、迂回運行の予定。目的地到着まで時間を要する可能性あり



熊本⇔鹿児島 高速きりしま号

→九州自動車道の松橋-八代間が通行止めのため、迂回運行の予定。目的地到着まで時間を要する可能性あり

新八代駅～

新八代駅⇔宮崎 高速B＆Sみやざき

→通常運行

関西地方

熊本⇔神戸・大阪・京都 夜行バスサンライズ号

→通常運行

特急バス

熊本⇔大分 特急やまびこ号

→通常運行



熊本⇔高千穂・延岡 特急たかちほ号

→通常運行

快速バス

熊本⇔天草 快速あまくさ号

→通常運行



熊本⇔高森 快速たかもり号

→通常運行

九州横断バス

熊本⇔阿蘇・湯布院・別府 九州横断バス

→通常運行