◇セ・リーグ 阪神0-3DeNA（2025年9月9日 甲子園）

祭りの後と言えばいいだろうか。甲子園球場にはどこか落ち着いた空気が流れていた。7日に優勝が決まり、8日は試合がなかった。優勝決定後初めての試合だった。

入場券は完売なのだが空席も目立った。年間予約席で観戦を控えた人も多かったろう。あの優勝に向け、燃えさかるようだった熱気はもうない。

そういうものだ。ファンも選手も誰だって、優勝達成の後の心には穴も空くし、緩みもする。

敗戦後、阪神監督・藤川球児も淡々としていた。「負ければ糧にして。課題が出たから良かったんじゃないですか」

相手のDeNAは目下3位。クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージの相手となるかもしれない。CS前哨戦と見立てた場合、嫌な敗戦とも言える。昨年もCSファーストステージで連敗している。

試合後、DeNAの応援団が左翼席で「阪神倒せ！ ベイスターズ」と叫んでいた。相手は失うものはないと向かってくる。昨年日本一となったような「勢い」が出れば怖い相手になる。

何しろ左腕アンソニー・ケイは難敵だ。この夜は7回3安打無得点に封じられた。ケイから見て阪神戦は今季7試合目で初勝利（1勝2敗）だが、防御率は0・57、被打率1割3分5厘である。

主力打者の対戦成績を見ても、佐藤輝明は21打数―6安打、1本塁打とまずまずだが、森下翔太18―0、大山悠輔16―1とほぼ打てていない。右打者は内角を攻められ、苦しんでいるようだ。

テレビ解説で前監督、球団顧問の岡田彰布がCSに向け、ケイ攻略法があるのなら「CSに取っておいてもいい」と話していた。そんな秘策や虚実の駆け引きもあろう。

この日は「重陽」だった。9月9日。中国で「陽数（奇数）の極」とされる「九」が重なる日である。

野球を愛した俳人、正岡子規が随筆『筆まかせ』で野球を紹介する際、＜ベース、ボールは総て九の数にて組み立てたるものにて、人数も九人づつに分ち、勝負も九度とし――＞と書いた。そして＜九は陽数の極にてこれほど陽気なものはあらざるべし＞。

なるほど、野球は陽気なのだ。誰も「疲れた」などと口にしないだろうが、目に見えない優勝疲れはある。また、陽気なプレーが見られる日はやってくる。 ＝敬称略＝

（編集委員）