イギリス・ロンドンで防衛産業の展示会が開かれ、ドローンなど最新のシステムが披露されました。

【映像】展示会の様子

9日、ロンドンで2年おきに開かれる防衛産業の展示会「DSEI」が4日間の日程で始まりました。前回よりも約200社多い、1750を超える企業が出展しています。日本とイギリス、イタリアの次期戦闘機共同開発プログラムもブースを構えています。

会場では、大小様々な種類のドローンの展示が目を引いていました。

「（ウクライナでの）実戦で実証済みのシステムを国際的な市場に展開していきます」（ウクライナとイギリスの合弁ドローン企業担当者）

「こちら日本ブース、名古屋の会社が段ボール製のドローンを出展。注目を集めています」（リポーター）

「30万円ぐらいから売り出せるように考えています。特に安いのが特徴なので、訓練で使いたいというお声はいろいろな国の軍や防衛産業の方からいただいております」（AirKamuy担当者）

今回、イギリス政府はガザでの軍事作戦を受けイスラエル政府代表団の招待を取りやめています。イスラエル企業の参加は認めていますが、会場前では抗議活動が行われました。（ANNニュース）