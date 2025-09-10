べシアをILから復帰させ、カスパリウスを降格

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

大谷翔平投手らが所属するドジャースは9日（日本時間10日）、アレックス・ベシア投手を負傷者リスト（IL）から復帰させ、ベン・カスパリアス投手をオプション降格させたと発表した。SNSでは守護神復帰とロングリリーフ可能な右腕の降格に驚きの声が。「カスパリウス外すのなんで？」「休ませるためだと思いたいけど」とコメントが集まった。

カスパリウスは今季46試合に登板して7勝5敗、防御率4.64。デビュー2年目の今季はロングリリーフも務めるなどブルペンを支えていた。

ベシアは右腹斜筋の張りのため8月26日（同27日）にIL入りしていた。今季は59試合に登板して3勝2敗22ホールド、防御率2.75の成績を残している。

チームは後半戦、救援陣が崩れるケースが相次いだ。試合4時間前の発表にSNSも驚き。「ベシア復活は熱いがカスパリウス落とす？ ケガ？ ではないよな」「え？ カスパリウス降格？」「枠の問題で仕方ないかもだけど……。うーん」と心配していた。（Full-Count編集部）