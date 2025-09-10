ストック推奨ーーーーッ！！【ファミマ】種類豊富なのが嬉しい♡「棒アイス」

冷凍庫にストックしておくなら、あまり場所を取らない「棒アイス」がおすすめ！ サッと手軽に食べやすく、短時間で空腹を満たしてくれそうです。今回は【ファミリーマート】で種類豊富に集まる中から、バナナ系やチョコミント系など、イチオシの棒アイスをご紹介します。

2層構造の「ソフトクリームバー バナナ」

まるで本物のバナナのような色味をしたこちらは、フルーツ系バーアイスが食べたい時にぴったり。パッケージによると「バナナ果汁12%」も使われた本格派で、フルーティーで華やかな味わいが堪能できそうです。アイス部分は2層構造になったプチ贅沢仕様。食後のデザートにいただくのも良さそうです。

チョコクッキー入りの贅沢感！「ザクットチョコミント」

チョコミント好きにおすすめしたいこちら。インスタグラマー@miki__iceさんいわく「ミントアイス」に「チョコクッキー入りチョコ」を合わせており、アイス系ながら食べ応えも感じられそうです。アイスは「優しいミント味」らしく、食べやすさもバッチリのよう。たくさん歩いた日のクールダウンがてら味わってみてはいかがでしょうか。

塩分補給にも良さそうな「塩キャラメルアイスバー」

塩分補給ついでにいただくおやつに良さそうなこちらのアイスバー。塩キャラメルフレーバーのこちらは、パッケージによると「フランス ロレーヌ産岩塩使用」した一品。キャラメルの香ばしい甘さがありつつ、塩気が効いた味わいが食べやすさを引き立てていそうです。ワンハンドで味わえるお手軽感も魅力。

さまざまなフルーツが味わえる「南国白くまバー」

フルーツを合わせた白くまが、バーアイスでも味わえるこちら。パッケージによれば「ゴールデンパイン」「黄桃」「みかん」「小豆」が入っており、フルーティーな風味や食感が良いアクセントになっていそうです。冷凍庫にストックしておいて、お風呂上がりにいただくのも良さそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino