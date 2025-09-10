【全文公開】梅宮アンナが語る ″波乱万丈すぎた半生″「私が出会ったオトコたちに今言いたいこと」

「忘れもしない朝」と運命の出逢い

昭和の大スター・梅宮辰夫（享年81）を父に持ち、スキャンダルに彩られた″恋多き女性″としてワイドショーを賑わせてきた梅宮アンナ（53）。人生の折り返し点である五十路を過ぎてからは、がんを患い、治療を終えた直後には再婚を発表するなど波乱万丈な半生を歩み続けている。彼女に取材を申し込むと、まず語ったのは過酷な乳がん治療と、「出会って10日」での再婚のウラ側だった。

「忘れもしない昨年5月20日の朝、シャワーを浴びて、鏡の前で体を拭いていたら、『あれ？ 胸のサイズが違う』って気づいたんです。すぐに国立国際医療センターに行ったら、乳がんだと言われて……。でも、パパのがん闘病を間近で見ていて、治療のプロセスはよく知っていたから、過剰な恐怖心はありませんでした」

そこから約９ヵ月におよぶ治療で、何度も心が折れそうになったという。

「抗がん剤治療があまりにツラくて、『この先は一人で生きていくから、胸なんていらない』って思ったこともありました。薬で髪は抜けて、放射線で皮膚が焼けて……。どんどん身体が壊れていき、自分が自分じゃなくなっていくような、極限の体験でした。

でも、そんな日々の中で気づいたんです。がんでステージ３の判定を受け、死を身近に感じるほど弱った私から離れることなく付き合ってくれるのは、本当に優しい人だけだったって。回復したら、残ってくれた友人たちとのつながりを、大切にしようと思いました」

長く苦しい闘いの先で待っていたのは、″運命の出逢い″だった。今年5月14日、都内ホテルのラウンジで友人が紹介してくれたのが、再婚相手となるアートディレクター・世継恭規(よつぎやすのり)氏（60）だった。

「よっちゃんは私のことを『カネ使いが荒くて上から目線の不機嫌な女』と思っていたみたいなんです。20代のころ、『１ヵ月の生活費は300万円』なんて書かれて叩かれていたから、いけすかない２世タレントみたいなイメージがあったのかな。ところが、到着するなり私が礼儀正しく挨拶したことで、 イメージとのギャップに萌えて、『この人と結婚したい！』って思ったらしいですよ（笑）」

昔は″おかしなこと″をしてた

アンナは「悪徳マスコミに感謝したのはあれが初めて」と続けて、再び笑った。

その後、話はとんとん拍子に進み、出会って４日目には世継氏から結婚を前提にした交際の申し込みがあった。

「『本当にいいの？ 梅宮アンナと付き合うとマスコミにいろいろ書かれるよ』って私が言ったら、悩むどころかまさかのプロポーズが返ってきた。『付き合うより結婚しましょう。そうすれば余計なことは書かれないから』って。もう断る理由なんてないですよね」

大病に再婚と、ジェットコースターのような１年を過ごしたアンナ。思えば、彼女のこれまでの人生もアップダウンの連続だった。たとえば20代の頃は、自分自身の恋愛で常にマスコミのスポットライトの中心に立たされていた。

「当時はまだ若かったし、変なことって気づいてなかったんですよね。付き合った中には、今考えるとおかしなオトコもいました。借金がすごくあるとか（笑）。そんな娘を心配して交際を反対するパパがいて、でも私はその″パパが嫌がってる人″と手をつないじゃう。それに激怒するパパを、私がなだめる……なんてことの繰り返しでした。

でも、私としては好きな人が困っていたから助けただけ。おカネに困っているなら私が稼いで助ける。ただそれだけのシンプルな発想でした」

ワイドショーを賑わせた大恋愛も、終わりはあっけないものだった。

「最善を尽くしても駄目だったから、もうお腹いっぱいって感じであっさり別れました。パパも『どうして急に気持ちが変わったんだ？』って驚いていたけど、『やれることを全部やったけど駄目だったから。私だってこの先の人生があるし』って。結婚の″け″の字も出なかったし。よく『遊んでいる』なんて言われますが、それは20代の一時期だけ。あのときに集中して″おかしなこと″をしていただけなんです（笑）」

その後、アンナは青年実業家の男性との結婚と離婚を経験。さらに有名プロ野球選手らとの熱愛で、たびたび世間を騒がせた。

「彼らの中には自分からパパに会いに来て、『アンナさんとの交際を認めてください』って頭を下げたオトコもいました。でも、その人は私よりキャリアアップを優先した。だからスキャンダルを恐れていて……。結局、私たちは別々の道に進むことになりました。それにしても、その後の彼の成績を見たら、なんで私を選ばなかったのかなって思いますよ。あの判断は完全に″采配ミス″です（笑）」

あくまでも前向きに、明るく過去の恋愛について振り返ったアンナ。最後に、「これだけは載せてくださいね」と言い、こう続けた。

「今までいろんな恋愛をしてきました。でも、後悔はないんです。そういう経験を経て、今の自分があるんです。そして、よっちゃんはそんな私と向き合ってくれている。当時は彼ら（元カレたち）に言いたいことがたくさんあったけど、今は一つだけ。みんな、よっちゃんの足元にも及ばないよって！」

「今、パパに伝えたいこと」

激動の日々を経てアンナは今、穏やかな日々を送っている。かつてはセレブなイメージが強かったが、再婚後の生活は実に質素なのだという。

「昔は家中、エルメスだらけだったのに、もう今は全然欲しくならないんですよね。小物入れなんて、100均にある食品保存用のフリーザーバックですから（笑）」

派手さより、日常の小さな幸せに喜びを感じるようになったからだ。

「よっちゃんにパパのレシピを使って手料理を作ると『すごく美味しい！』って言ってくれる。最近、漬けマグロ丼を作ったんだけど、泣いて喜んでくれました。それが一番幸せ。誕生日に欲しいものを聞かれたときは『よっちゃんと一生一緒にいる券を、100枚ください』ってお願いしちゃったくらい（笑）。

昔からパパには『俺みたいな人と付き合え』って言われてきました。今までの人は全く似てなかったですけど、よっちゃんはマメさや職人気質なところが梅宮辰夫に似ているんですよ（笑）。今年でパパの七回忌ですが、元気にしてますって伝えたいですね」

波乱万丈の日々を乗り越えて、アンナはようやく安住の地を見つけた。

『FRIDAY』2025年9月12・19日合併号より