9月に入ってもまだまだ続く厳しい暑さ。熱中症対策は健康を守る上で欠かせない。企業には従業員の安全と健康を守る責任があるが、実際のところ会社の熱中症対策に不満があるとすれば、どのようなことだろうか。



【調査結果】うちの会社の熱中症対策が許せない！全国の会社員の本音爆発

インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、業務用エアコン専門の「エアコンフロンティア」と共同で、会社に勤めている全国の男女390人を対象に「会社での熱中症対策」についてアンケートを実施し、調査結果を公開。15.1％が「会社での熱中症対策に不満がある」と回答した。



具体的な不満としては、まず「エアコンがほしい」（20代女性）、「スポットクーラーが一台しかない」（40代男性）など基本的な空調設備の不足があげられた。ただ、たとえ設備したとしても「設定温度が高い」（30代男性）、「外回りから帰った時はちょうどいいのですが、ずっとオフィスにいると冷えすぎます」（60代男性）という声も。快適さのバランスを取ることの難しさが見えた。さらに「空調設備がない機械室や屋上での作業が多い上に、熱中症対策は現場任せ」（50代男性）といった、企業の対策不足や責任感の欠如に対する不満も見られた。



（よろず～ニュース調査班）