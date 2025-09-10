音楽や演劇の公演などで区切りの年数に合わせた「●周年」という表現が使われるが、９月に都内で開催されるコンサートの一覧を見ていたところ、「30執念」というタイトルを掲げた公演が目についた。「周年」の〝誤植〟かと思い、主催者側に確認すると、実は正式名称なのだという。その意図するところについて、公演の主役であるアーティストに話を聞いた。



【写真】誤植！？「30執念記念リサイタル」と表記された公演ポスター

1995年から本格的な活動を始めたシャンソン歌手・ソワレの公演。タイトルは「30執念記念リサイタル CHAN -GOU-LILAS～シャングリラ」と銘打たれ、13日に東京・上野の東京文化会館 小ホールで開催される。ゲストに３人組音楽ユニット「星屑スキャット」のギャランティーク和恵、歌手のRickyを迎え、バックの演奏は三枝伸太郎（ピアノ）、ジミー高宮（コントラバス）、高良久美子（ビブラフォン＆パーカッション）が務める。



まず「30執念」について、その意図するところを問うと、ソワレは「時代錯誤はなはだしいシャンソンという音楽に若い頃から惹（ひ）かれていて、今だに、それをメインで歌手をやっているのは正しく『執念』としかいいようがなく、タイトルを考えていた時にピッタリだと思いました」と明かした。その上で、同氏は「〝周年〟のような、その日を記念するリサイタルにはさらさらする気がなく、これからも〝執念〟を持って歩み続けるぞ…というダブルの意味があります」と付け加えた。



昨年、生誕100年を迎えた宝塚歌劇団出身で不世出のシャンソン歌手・越路吹雪（1980年死去、享年56）の研究家としても知られ、越路のCD監修やイベント・プロデュースなどでも活動しているソワレ。今回の公演では自身のオリジナル曲に加え、越路のカバー曲も披露するという。



ソワレは「これまでの歩みと、これからの挑戦を皆さまにお届けいたします。が、しかし、ここで満足はいたしません、31年目からのソワレ、大きく羽ばたこうと思っております。一夜限りの宴です」と意欲的だった。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）