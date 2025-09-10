女優の佐々木希（37）が9日、自身のインスタグラムを更新。三社祭での法被姿を披露した。

佐々木は「夏の思い出、あれこれ」と書き出すと、法被にバンダナ姿の自撮りをアップ。「1枚目→仲良しママ友の三社祭での姿かっこよかった！私も着させていただいちゃった」とつづった。

その他にも、すいかやコロッケなど、夏の思い出ショットを披露。「2枚目3枚目→金沢旅行で、『金澤おでん 菊一』さんへ再び 心も身体も沁みた 4枚目→金沢の商店街で食べたコロッケ 5枚目→行きつけの『ワインショップ フロウ』健光さんのおすすめワインを買ってお家で 美味しかった」とコメントを添えた。

6枚目には「仕事終わり」と記し、メガネ姿も披露。「アイバンとINTIMITEのコラボ眼鏡は本当に疲れない 7枚目→秋田の保坂青果店から届いたワラビ 8枚目→家に常備のお漬物の仕込み 9枚目→（すいかの絵文字）」と満喫した様子だった。

この投稿に、フォロワーからは「可愛すぎる」「本当に可愛くてお美しい」「希さんの法被姿もメッチャ可愛い」「法被とっても似合ってる」「永遠の憧れ」「年々可愛いくなるのは何故？」などの声が寄せられている。