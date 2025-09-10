のん、初挑戦の“ダークヒーロー”に本音「こんなにも不幸な役はやったことがない」 将棋の指し方は根性論で習得【インタビュー】
俳優でアーティスト・のん（32）がこのほど、都内で行われた9月29日スタートのABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』の合同取材会に出席。透明感あふれるイメージを一変させ、かつてないほど影のある役に挑戦した今作への思いを口にしながら、“盤上で戦うダークヒーロー”として新境地を切り開いた自身の成長を語った。
【場面カット】見たことない表情…新境地を切り開くのん
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿を丁寧に描く。
――本作の脚本を読まれたときの率直な感想を教えてください。
最初に読んだ時は、「おお、将棋か」と、心をつかまれました。またすごく不幸な目にあっている主人公だったので、新鮮で、どう演じればよいか考え始めていましたね。
――演じる国見飛鳥について教えてください。
ぶっきらぼうで、荒っぽい感じがある一方で、内面はすごく繊細な人物だと感じました。演じる際は「危ない」感じが出せたらいいなと思いながらやりました。またかなり重たいシーンが続くので、将棋の話に持っていくために、どうすればよいかを模索しました。
――ご自身と似ていると感じる部分はありますか？
不器用なところは似ています。人と接するのがそんなに得意じゃないところとか。飛鳥よりはだいぶ得意だと思うんですけど（笑）。
――演じる際に意識した点はありますか？
飛鳥は将棋を始めてから、それまで押さえつけられていたポジティブな部分がどんどん現れてくるので、そのきっかけをどこに持ってくるのかを考えるのが難しかったですね。初回と最終話では全く違った表情をしていると思います。
あとは将棋の駒の扱いがすごく難しかったです。将棋指導の先生に言われたんですけど、「1日100回指していれば絶対にうまくなる」って言われて（笑）。根性論で教え込まれたので、それを胸に、朝起きてぼーっとしている時もずっと手を動かして指していました。
――撮影中の印象深いエピソードはありますか？
ポスターにある鼻血ですかね。第1話を撮影したのは山岸聖太監督ですが、過去にミュージックビデオを撮影したときも「のんさんには鼻血を出してもらいたい」って言われて、今回も台本を見たら「鼻血出てるじゃん！」って。それで監督に「鼻血つながりですね」って伝えたら「そうなんです。のんさんには鼻血が似合うんですよ」って言っていましたね（笑）。
――これまでに将棋の経験はありましたか？
全くなかったです。今回初めて駒を触りました。相当難しいなっていうのはわかっていたんですけど、脚本を読んで役柄を捉えていくと、ワクワクして、「もうやりたい」っていう気持ちになったので、一生懸命練習しようと決めて飛び込みました。
――具体的にどんなことを学びましたか？
対局の動画をあさって、指し方の仕草や考え込む時の動作を、頭の中にたたき込んで、飛鳥だったらっていうのを踏まえて考えましたね。
――これまで経験したことのない役柄だったかと思いますが、いつもと違うと感じる部分はありましたか？
今まで見たことない表情がたくさん詰まっていると思います。この役を表現する中で、振る舞いは荒っぽい感じなんだけど、その繊細なところを出したいっていうのが固まっていました。そして最終的に行き着いたのは『赤い激流』（TBS系）の水谷豊さんみたいな表現ができたらいいなと思い、研究してから臨みました。
――今作では主人公が将棋の才能に目覚める部分が物語の軸だと思いますが、今回の撮影でのんさん自身、自分の新しい才能を見つけた、と感じる瞬間はありましたか？
将棋って、女流棋士の方たちも、駒を触りやすいように爪をお手入れされているんですよね。だから撮影中は爪に関しては注意していたのですが、甘皮処理とか爪を切るのが上手いなって思いました（笑）。だから今の仕事がなくなったらそういう仕事に就けるなって思いました。
――民放ドラマ主演など、ここ最近のご自身の勢いの理由をどう捉えていますか？
頑張って続けてきたからこそだと思います。「自分はこんなことができる」「こういう表現を突き詰めたい」っていうのを曲げずに貫き通してきたので、そういった姿を見てもらえたのかなと思いますね。
――視聴者にメッセージをお願いします。
飛鳥は、こんなにも不幸な役はやったことがないっていうくらい、不幸で惨めな思いをし続けるんですけど、将棋と出会って、将棋の世界に飛び込むことで立ち向かっていく姿が本当に力強く描かれています。
嫌なことや、自分が塞ぎ込むような惨めな思いをすることとかあると思うんですけど、そんな時にこの作品が力になってくれるんじゃないかなって思います。
