iPhone 17はUSB 2、iPhone 17 Pro/Pro MaxはUSB 3に対応 iPhone Airは？
アップルは、9月10日（日本時間）のイベントにて「iPhone 17」シリーズと、薄型モデルの「iPhone Air」を発表した。それぞれ9月12日21時から予約開始、9月19日に発売となる。
充電と拡張性については、各モデルで仕様が異なる。iPhone 17はUSB 2（最大480Mbps）を搭載し、別売の40W以上のアダプターとUSB-C充電ケーブルを使うことで、20分で最大50％まで充電できる。別売の30WアダプターとMagSafe充電器を使用した場合、30分で最大50％まで充電が可能。なお、MagSafeワイヤレス充電、Qi2ワイヤレス充電は最大25Wに対応する。
iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxは、USB 3（最大10Gb/s）を搭載。40WアダプターとUSB-C充電ケーブルの併用で、20分で最大50％まで充電可能。別売の30WアダプターとMagSafe充電器を使用した場合、30分で最大50％まで充電が可能となる。MagSafeワイヤレス充電、Qi2ワイヤレス充電は最大25Wに対応する。
そしてiPhone Airは、USB 2（最大480Mbps）を搭載する。高速充電は、別売の20W以上のアダプターとUSB-C充電ケーブル、もしくは別売の30W以上のアダプターとMagSafe充電器を組み合わせて使用することで、30分で最大50％の充電ができる。MagSafeワイヤレス充電、Qi2ワイヤレス充電は、最大20Wに対応する。