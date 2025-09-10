¡ÚÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄÂÐÃÌ¡Û¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤È¥Ö¥é¥µ¥«¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï
¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃÄÂÎµåµ»¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬½éÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎµþÃ«ÏÂ¹¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¡ËÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÀî±Ñ¼£´ÆÆÄ¡£µþÃ«HC¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤ÏËÌ³¤Æ»£±Éô¥ê¡¼¥°¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â»ý¤Ä¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿£²¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡£
µþÃ« ÏÂ¹¬¡Ã¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½HC
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô½Ð¿È¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¾Ìç¡¦¼¼ÍöÂçÃ«¹â¤ÎÌ¾MF¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ì½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤¬¹â£³¤Î¤È¤¤ÎÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡£¡ÖËÌ³¤Æ»Í½Áª¤ÇÀÅÆâ¹â¹»¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²Æ¤ÎÎý½¬¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡£Â´¶È¸å¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸øÇ§Bµé¥³¡¼¥Á¡£
ÃæÀî ±Ñ¼£ | ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡ÊµìÀÅÆâÄ®¡Ë½Ð¿È¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤Ç¡¢µþÃ«ÍÊ¤¹¤ë¼¼ÍöÂçÃ«¹â¤òÀÅÆâ¹â¤¬ÇË¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë´¶·ã¤·¡¢ÀÅÆâ¹â¤Ø¿Ê³Ø¡£FW¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤ÎºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖËÍ¤é¤ÎÂå¤Ç¤Ï£±²ó¤â¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñAµé¥³¡¼¥Á¥¸¥§¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¡£¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡Ä¡Ä¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëµþÃ«HC¤ÈÃæÀî´ÆÆÄ¡£¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
µþÃ«ÏÂ¹¬¡Ê°Ê²¼¡¢µþÃ«¡Ë:½é¤á¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂ±¡¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢³Ú¾¡¤À¤Ê¡¢¤¹¤°¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´Å¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬£µ¡¢£¶¿Í¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖÀéÍÕ¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤ÎÎý½¬¤Î¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¼¡¸µ¤Ç¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢Æ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ç¤»¤ó¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤í¤Ã¤Æ¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿Í¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¹ñÂÎ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ç¥³¡¼¥Á¤¬»Ø¼¨¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤Æ¡£¤¢¤ì¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¿´¤Ë²Ð¤¬ÅÀ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÀî±Ñ¼£¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÀî¡Ë¡§¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢±¿¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀèÅ·À¤Î»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ÎÁª¼ê¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Í¡Ä¡Ä¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÂåÉ½¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢·¯¤¿¤Á¡×¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ì¤«¤é£²Ç¯´Ö¤Ï¡¢¡Ö»ß¤á¤ë¡¦½³¤ë¡¦±¿¤Ö¡×¤Îµ»½ÑÎý½¬¤ËÂçÉôÊ¬¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
µþÃ«¡§´ðÁÃµ»½Ñ¤Ï¤É¤Î¶¥µ»¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤âºÇ½é¤Ï´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¶¥µ»ÍÑ¼Ö¤¤¤¹¤ÎÁàºî¤ÎÎý½¬¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£
ÃæÀî¡§ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ö¤¤¤¹Áàºî¤À¤±¤Ç¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐÌµÍý¤Ç¤¹¡£
µþÃ«¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¼Ö¤¤¤¹¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦¾å¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ë¤â°ìÈÌ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¥µ»À¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã£À®´¶¤âÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡§¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹çÆ°²è¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ä¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î¥Ô¥ô¥©¤ËÁêÅö¤¹¤ëºÇÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝ»î¹ç¤ò¸«¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡ª
µþÃ«¡§¼Ö¤¤¤¹¤òÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÁ°Êý¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¤í¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢°ìÅÙ¼Ö¤¤¤¹¤ò»ß¤á¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Áö¤Ã¤Æ¶õ¤±¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼¡¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Ë»È¤ï¤»¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¤â¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎµþÃ«HC¤Ë¤Ï¼Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦À¤³¦¤ÈÀï¤¦ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÉð´ï¤É¤Á¤é¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤â¡¢Áª¼ê¤ÏÀ¤³¦¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾®ÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥¤¥º¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
µþÃ«¡§2016Ç¯¤Ë¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ËBµé¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î»ØÆ³¼ÂÁ©¤Î¤ªÂê¤¬¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê»þÂå¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç³Ø¤ó¤À¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸&¥«¥Ð¡¼¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÃÖ¤ÂØ¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¼éÈ÷¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¡£»ØÆ³¼ÂÁ©¤Ç¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢Ìµ»ö¡¢¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¥Ñ¥¹²ó¤·¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÖÄ»¤«¤´¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤â¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¿ï½ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¡§¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥³¡¼¥È¥µ¥¤¥º¤â¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿Í¿ô¤â°ì½ï¤À¤·¡¢¹¶¼é¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥²¡¼¥à¤À¤·¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÈÀï¤¦¾å¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢Â¸µ¤Ë¥Ô¥Ã¤ÈÆþ¤ë¥Ñ¥¹¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤ÎÀµ³ÎÀ¤äºÆ¸½À¤òËá¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê²ÄÆ°À¡Ë¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
µþÃ«¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡ÊÉÒ¾¹À¡Ë¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê²ÄÆ°À¡Ë¤Ï¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¡¢°ÊÁ°¤ÏÂç¤¤¤Áª¼ê¤ò½¸¤á¤ÆÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2017Ç¯¤´¤í¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ë¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¡£2022Ç¯¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÃæÀî´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤È2020Ç¯¤«¤é¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµþÃ«HC
ÃæÀî¡§ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
µþÃ«¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¼Ö¤¤¤¹Áàºî¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Á¥§¥¢¥¹¥¥ë¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤Áàºî¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÃæÀî¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥ëÂåÉ½¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½Ä¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ê¤É¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÃ«¡§ËÍ¤¿¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥ê¥à£±ËÜÊ¬¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôcmÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤¬·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¡§Á´¤¯Æ±´¶¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¶¯¤ß¤Ï£µm¤òÁö¤ëÂ®¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢È½ÃÇ¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®¤µ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µþÃ«¡§¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÂ®¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤ä¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦¤È¾¡Éé¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÆüËÜ¿Í¤ÎÆÃÀ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃæÀî¡§¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤â¶¥µ»¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Î¾¶¥µ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
