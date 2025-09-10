『愛の、がっこう。』早坂美海、木村文乃＆ラウールから刺激 ムードメーカーも明かす「1人でシャンパンコールを…」
●担任役・木村文乃は「本当の先生みたいに優しかった」
現在放送中のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜)で女子高生・沢口夏希役を演じている早坂美海にインタビュー。本作での役作りや、主人公・小川愛実役の木村文乃、カヲル役のラウール(Snow Man)らとの共演の感想を聞いた。
早坂美海 撮影:加藤千雅
――『愛の、がっこう。』への出演が決まった時の心境をお聞かせください。
オーディションだったのですが、決まったと聞いた時はすごく驚きましたし、うれしかったです。
――演じられている沢口夏希は、小川愛実が担任を務める3年葵組の生徒で、カヲルにのめり込んでホストクラブに通っていたところから変化していく役どころですが、演じる際にどんなことを意識されましたか?
小川先生との関係値が変わっていく時の表情の変化や、セリフを言う時の雰囲気を変えられるように意識しました。あと、ホストクラブと学校での差をつけることも意識しました。
――ご自身と役との共通点はありますか?
夏希は受験のストレスを感じていますが、私も1年前に受験をしたので、そのプレッシャーがすごくわかって、共感しながら演じることができました。
――早坂さんは無事合格され、今大学生活を送っていらっしゃいますが、進路は迷いましたか?
迷いましたが、いろんな世界を経験した方が演技の仕事にも役に立つかなと思い、大学に行くことにしました。
――小川愛実役の木村文乃さんとの共演はいかがですか?
本当の先生みたいに優しかったです。
――木村さんとのやりとりで印象に残っていることを教えてください。
私は泣くシーンが多くて、終わるたびに「よかったよ」と声をかけてくださったり、「美海ちゃんの演技、大好きだよ」と言ってくださって、すごくうれしかったです。
――木村さんの演技から刺激も受けましたか?
カヲルといる時と私たちといる時の表情が違ったり、セリフにはない気持ちの表現がすごく素敵で、毎回刺激を受けています。あと、運動神経がいい方で、お転婆でおっちょこちょいな役を演じられているんですけど、転ぶシーンがすごくリアルでした。私もこけるシーンがありましたが、うまくできなくて何度も撮り直して。木村文乃さんは一発で決めていてすごいなと思いました。
●反響に喜び「いろんな方に知っていただくきっかけに」
――ラウールさんとの共演の感想もお聞かせください。
とにかく背が高くてびっくりしました(笑)。私がすごく緊張していたので話しかけてくださって、年が近いので、大学の話やお仕事を始めたきっかけの話などをしました。
――ラウールさんの演技はどのように感じましたか?
毎回演技のパターンを変えていろんなアプローチをしてくださるのですが、すごくリアルでカヲルそのものです。台本にはない動きなどを加えて、監督から「それいいね」と言われて足していたり、見ていてすごく面白いです。
――ご自身も台本から膨らませてみようかなと刺激を受けましたか?
そういうこともできるようになりたいなと刺激をもらいました。
――ほかに現場で印象に残っていることがありましたら教えてください。
竹千代役の坂口涼太郎さんが面白くて、リハーサルの時からみんな笑って「演技できないからやめてください」って言うぐらい本当に面白いです(笑)。本番もいろんなアドリブを加えていらっしゃるのですが、それがちゃんと竹千代になっていて、すごいなと感じています。
――坂口さん自身もムードメーカーのような存在ですか?
現実でもキャラクターそのままで、カットがかかっても1人でずっとシャンパンコールを歌っていたり、現場がすごく明るいです。大学の話とかも聞いてくれて、お兄さんみたいな感じで優しいです。
――改めて『愛の、がっこう。』出演がご自身にとってどんな経験になっているかお聞かせください。
友達や違う現場の方からも「見たよ」と言っていただくことが増えました。SNSでも応援コメントをいただけるようになり、このドラマがいろんな方に知っていただくきっかけになってうれしかったです。そして、監督がいろいろアドバイスをしてくださって、感情の出し方の幅が広がったかなと思います。
■早坂美海(はやさかみう)
2006年7月29日生まれ、東京都出身。2025年は、4月期のTBS系ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』、7月期のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』と、地上波ドラマに2期連続出演。2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で主人公の妹・一ノ瀬安役に決定し、“朝ドラ”初出演を果たす。
現在放送中のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜)で女子高生・沢口夏希役を演じている早坂美海にインタビュー。本作での役作りや、主人公・小川愛実役の木村文乃、カヲル役のラウール(Snow Man)らとの共演の感想を聞いた。
早坂美海 撮影:加藤千雅
――『愛の、がっこう。』への出演が決まった時の心境をお聞かせください。
――演じられている沢口夏希は、小川愛実が担任を務める3年葵組の生徒で、カヲルにのめり込んでホストクラブに通っていたところから変化していく役どころですが、演じる際にどんなことを意識されましたか?
小川先生との関係値が変わっていく時の表情の変化や、セリフを言う時の雰囲気を変えられるように意識しました。あと、ホストクラブと学校での差をつけることも意識しました。
――ご自身と役との共通点はありますか?
夏希は受験のストレスを感じていますが、私も1年前に受験をしたので、そのプレッシャーがすごくわかって、共感しながら演じることができました。
――早坂さんは無事合格され、今大学生活を送っていらっしゃいますが、進路は迷いましたか?
迷いましたが、いろんな世界を経験した方が演技の仕事にも役に立つかなと思い、大学に行くことにしました。
――小川愛実役の木村文乃さんとの共演はいかがですか?
本当の先生みたいに優しかったです。
――木村さんとのやりとりで印象に残っていることを教えてください。
私は泣くシーンが多くて、終わるたびに「よかったよ」と声をかけてくださったり、「美海ちゃんの演技、大好きだよ」と言ってくださって、すごくうれしかったです。
――木村さんの演技から刺激も受けましたか?
カヲルといる時と私たちといる時の表情が違ったり、セリフにはない気持ちの表現がすごく素敵で、毎回刺激を受けています。あと、運動神経がいい方で、お転婆でおっちょこちょいな役を演じられているんですけど、転ぶシーンがすごくリアルでした。私もこけるシーンがありましたが、うまくできなくて何度も撮り直して。木村文乃さんは一発で決めていてすごいなと思いました。
●反響に喜び「いろんな方に知っていただくきっかけに」
――ラウールさんとの共演の感想もお聞かせください。
とにかく背が高くてびっくりしました(笑)。私がすごく緊張していたので話しかけてくださって、年が近いので、大学の話やお仕事を始めたきっかけの話などをしました。
――ラウールさんの演技はどのように感じましたか?
毎回演技のパターンを変えていろんなアプローチをしてくださるのですが、すごくリアルでカヲルそのものです。台本にはない動きなどを加えて、監督から「それいいね」と言われて足していたり、見ていてすごく面白いです。
――ご自身も台本から膨らませてみようかなと刺激を受けましたか?
そういうこともできるようになりたいなと刺激をもらいました。
――ほかに現場で印象に残っていることがありましたら教えてください。
竹千代役の坂口涼太郎さんが面白くて、リハーサルの時からみんな笑って「演技できないからやめてください」って言うぐらい本当に面白いです(笑)。本番もいろんなアドリブを加えていらっしゃるのですが、それがちゃんと竹千代になっていて、すごいなと感じています。
――坂口さん自身もムードメーカーのような存在ですか?
現実でもキャラクターそのままで、カットがかかっても1人でずっとシャンパンコールを歌っていたり、現場がすごく明るいです。大学の話とかも聞いてくれて、お兄さんみたいな感じで優しいです。
――改めて『愛の、がっこう。』出演がご自身にとってどんな経験になっているかお聞かせください。
友達や違う現場の方からも「見たよ」と言っていただくことが増えました。SNSでも応援コメントをいただけるようになり、このドラマがいろんな方に知っていただくきっかけになってうれしかったです。そして、監督がいろいろアドバイスをしてくださって、感情の出し方の幅が広がったかなと思います。
■早坂美海(はやさかみう)
2006年7月29日生まれ、東京都出身。2025年は、4月期のTBS系ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』、7月期のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』と、地上波ドラマに2期連続出演。2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で主人公の妹・一ノ瀬安役に決定し、“朝ドラ”初出演を果たす。