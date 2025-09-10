（MCU）『ブラックパンサー』シリーズでシュリ役を演じてきたレティーシャ・ライトが、来たる『／ドゥームズデイ』では、ブラックパンサーのスーツデザインが少し変わるかもしれないと新情報を提供した。

ライトは、故チャドウィック・ボーズマンが演じたブラックパンサー役を引き継ぎ、『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』（2022）で2代目ブラックパンサーとなったシュリ役を再演している。

英のインタビューで、シュリのスーツのフィット感について質問されたライトは、「本当にピッタリです。見た目も特別です」と回答。デザインの変化については、「少し違います。すごくいい感じです」とコメントしている。

さらに、「本当にワクワクしています。特にこのポジションで、ルッソ監督たちと仕事ができて再び夢が実現しました」とも語り、「シュリが再びブラックパンサーを演じる姿を、皆さんに見ていただけるのが待ちきれません」と締めくくった。

始終笑みを浮かべながら答える様子から、MCU復帰への喜びが伝わってくる。以前のインタビューでは、『アベンジャーズ』シリーズへのカムバックについて「今回は少し出番が増えています」といた。

『ドゥームズデイ』には『ブラックパンサー』シリーズからライトのほか、エムバク役のウィンストン・デューク、ネイモア役のテノッチ・ウエルタが参戦。現時点では、ナキア役のルピタ・ニョンゴ、オコエ役のダナイ・グリラの出演については不明だ。

果たして、ブラックパンサーはどのような新デザインで登場するのか？他のヒーローたちのデザインチェンジも俄然気になるところだ。映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日に米国公開予定。

