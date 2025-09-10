（MCU）映画『：ドゥームズデイ（原題）』にナイトクローラー／カート・ワグナー役で復帰するアラン・カミングが、自身の撮影を終えたようだ。米にて明かしている。

「すでに終わりました。撮影は完了しています」とクランクアップを報告したカミング。本作で再び演じるのは、テレポート能力を有するX-MENのスーパーヒーロー。俊敏な身のこなしが要求される役に、60歳のカミングは自らスタントに挑んだ。

「スタントやトレーニングをたくさんやりました。最高でしたね」と手応えたっぷり。「スタントマンたちは、私が起き上がれることさえ信じられない様子でしたよ。ましてや、飛び回ったり、ボクシングやトレーニングまでできちゃうなんてね」とお茶目なジョークも添えた。

そんなカミングは、同作の撮影準備に集中する際、過去に出演した『X-MEN2』（2003）を復習のため観直すことを忘れていたという。

「むしろ、その方が良かったと思います。今回は超激しくて、一作にたくさんの要素が詰まっているからです」。かつて演じたことは忘れ、新たな気持ちで撮影に挑んだようだ。

今度の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、複数のユニバースが交錯する立体的で壮大な物語になると思われる。『X-MEN2』から復帰するカミングが前作との演技的な繋がりと意識していないということは、観客にとっても過去作の復習は特に必須ではないということの表れか。

もちろん、これまでの物語やキャラクター像を知っておいた方が、より楽しめる部分も少なくないだろう。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開予定は2026年12月18日。まだまだ時間はあるから、これから過去の別シリーズをじっくり復習するもの楽しいだろう。

