NMIXX・ソリュン、“ぴっちり”ボトムズで際立つ美しい線！まさにリカちゃん人形【PHOTO】

ガールズグループNMIXXのメンバー、ソリュンがスタイリッシュな秋ルックを完成させた。

【写真】ソリュン、K-POP界を揺るがした“驚愕の美貌”

去る9月8日、ソリュンはNMIXXの公式インスタグラムを更新。

キャプションには、「目の保養だった『BURBERRY』アートスペース ‘Emotional Legacies’展示会」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ソリュンがソウルで開催されたラグジュアリーブランド「BURBERRY（バーバリー）」の展示会「BURBERRY ART SPACE ‘Emotional Legacies’」のオープニングに参加したときのものである。

（写真＝NMIXX公式Instagram）ソリュン

写真のなかのソリュンは、チェックのブレザーにブラウン系のズボン、ロングブーツなどを合わせた。彼女の圧倒的な美貌と抜群のスタイルが、高級感溢れる衣装と調和を成している。

投稿を目にしたファンからは、「わあめっちゃ綺麗」「ラグジュアリーそのもの」「人形に服を着せたみたいで本当に可愛い」といった反応が寄せられていた。

なお、ソリュンが所属するNMIXXは来る11月29〜30日、初の単独コンサートを開催予定だ。