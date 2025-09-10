「菅尾」はなんて読む？漢字に弱くなる前にチェック！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「菅尾」はなんて読む？

「菅尾」という漢字を見たことはありますか？

大分県にある駅名で、ひらがな3文字です。

いったい、「菅尾」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「すがお」でした！

菅尾駅は、大分県豊後大野市に位置する駅。

駅のある豊後大野市は、九州の東部、大分県の南部に位置しており、大分県で3番目に広い市です。

市の中央を九州屈指の河川である「大野川」が流れ、周囲はくじゅう連山、阿蘇山、祖母・傾山系の山々に囲まれている緑豊かな大地が特徴的ですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部