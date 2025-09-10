「菅尾」はなんて読む？漢字に弱くなる前にチェック！
旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「菅尾」はなんて読む？
「菅尾」という漢字を見たことはありますか？
大分県にある駅名で、ひらがな3文字です。
いったい、「菅尾」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「すがお」でした！
菅尾駅は、大分県豊後大野市に位置する駅。
駅のある豊後大野市は、九州の東部、大分県の南部に位置しており、大分県で3番目に広い市です。
市の中央を九州屈指の河川である「大野川」が流れ、周囲はくじゅう連山、阿蘇山、祖母・傾山系の山々に囲まれている緑豊かな大地が特徴的ですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部