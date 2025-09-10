全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。筆者が最も注目している冷凍麺、キンレイの「お水がいらない」シリーズ。本シリーズから“こだわり尽くした至極の逸品”をコンセプトにプレミアムラインの新商品が発売された。創業50周年を迎えた新たな取り組みとして発売されたこの商品。今まで出ていた商品でも十分極上だったので、ハードル爆上がりの中での登場となった。

今回ご紹介したいのが「お水がいらないプレミアム 飯田商店醤油らぁ麺」だ。ついに横綱“飯田商店”がこのシリーズから登場。いつか出るとは思っていたがついにこの日がやってきた。

このシリーズはスープと麺と具材が一体になっていて、お鍋で温めれば完成だ。まずは弱火で30秒、その後強火で5分20秒、麺をほぐしたら仕上げに10秒煮立てたら出来上がり。

具はチャーシュー2枚、九条ネギ、ノリ2枚。麺は北海道産小麦を100%使用したストレート麺。

原材料の欄を覗くと、スープはなんと鶏一本。“飯田商店”の創業の頃を思い起こさせる。そしてここに合わせる醤油が芳醇でコク深い。華やかさすら感じるお見事な香りを演出しており、驚愕のクオリティだ。

そして柔らかな真空調理のチャーシューが贅沢に2枚のる。ストレートで柔らかな麺も本当にしなやかだ。

冷凍の醤油ラーメンのまさに最高峰。これが400円台で買えるのは奇跡。ぜひお試しあれ。

(執筆者: 井手隊長)