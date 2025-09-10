ニッチェ・江上敬子、5歳迎えた長男と親子2ショット「パパにそっくりですね」「いつの間にこんな大きく」「メガネ姿かわいい」 誕生日を報告
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子（40）が6日、自身のブログを更新。「とっちゃん5歳になりました」と報告し、5歳を迎えた長男との親子2ショット写真を披露した。
【写真】「いつの間にこんな大きく」「パパにそっくりですね」ニッチェ江上＆長男の2ショット
「リクエストされたプレゼントは、、なんと、、メガネ!!ヒロさんも私もメガネかけてるし、周りにもメガネの大人が沢山いるので、ずっと自分のものが欲しかったらしいです。笑」（※ヒロさんは夫）と話し、長男に「度なしのブルーライトカットメガネ」をプレゼントしたことを紹介。「めちゃくちゃに喜んでくれて、いろんな人にテレビ電話かけまくるとっちゃん」と長男のかわいらしい行動を明かすとともに、親子そろってメガネをかけた2ショット写真を披露した。
また、投稿では「ケーキが好きじゃないとっちゃんの為に、仲良しの相席スタートケイちゃんが、お寿司ケーキを作ってくれました」とつづり、彩り豊かな具材と「5」のろうそくがのった華やかなお寿司ケーキの写真もアップ。「最高なのだが!!!!本当にありがとう」と感謝し、「今日もこれからお祝いで、沢山の人が集まってくれます 我々家族は幸せだ」と、うれしそうな様子だった。
コメント欄には「パパにそっくりですね」「いつの間にこんな大きく」「お寿司ケーキも美味しそう」「メガネ姿かわいい」「最高のファミリー」などの声が寄せられている。
江上は2015年9月に、所属事務所公式サイトを通じて一般男性「ヒロユキさん」と結婚したことを発表。20年9月に第1子となる男児、22年10月に第2子女児（2）の出産を報告している。
