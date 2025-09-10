麻倉瑞季、Iカップ肉感ボディで“プロゲーマー女子グラビア”挑戦 人気企画「美女地図」に登場
Iカップバストで注目を集める麻倉瑞季が、9日発売の『週刊SPA!』9月16・23日合併号（扶桑社）の人気企画「美女地図」に登場する。
【写真】eスポーツ風グラビア披露 SEXY波動拳で魅了する麻倉瑞季
誌面では、今年eスポーツチーム「La VISION。」に加入した麻倉が、“プロゲーマー女子グラビア”に挑戦。肉感的なボディを武器に、グラビアならではの“ガード不能のSEXY波動拳”を繰り出す姿が収められている。
麻倉は2002年、長崎県生まれ。2022年に『ミスマガジン2022』でミスヤングマガジンを受賞。グラビア界とeスポーツ界をまたぎ、注目を集める存在だ。
同号にはこのほか、表紙＆特製フォトブックに岡田紗佳、「グラビアン魂」に白川愛梨、対談企画「このあと、どうする？」に紅羽りお×鈴木涼美が登場する。
【写真】eスポーツ風グラビア披露 SEXY波動拳で魅了する麻倉瑞季
誌面では、今年eスポーツチーム「La VISION。」に加入した麻倉が、“プロゲーマー女子グラビア”に挑戦。肉感的なボディを武器に、グラビアならではの“ガード不能のSEXY波動拳”を繰り出す姿が収められている。
麻倉は2002年、長崎県生まれ。2022年に『ミスマガジン2022』でミスヤングマガジンを受賞。グラビア界とeスポーツ界をまたぎ、注目を集める存在だ。
同号にはこのほか、表紙＆特製フォトブックに岡田紗佳、「グラビアン魂」に白川愛梨、対談企画「このあと、どうする？」に紅羽りお×鈴木涼美が登場する。