満を持して発表されたApple Watchの新モデル。今回もHermès（エルメス）とのコラボモデルがラインナップされています。Apple（アップル）とエルメスのコラボも、考えてみればもう10年になるんですね。

Apple Watch Hermès Series 11

Image: Apple

Series 11のコラボモデルには、さまざまなストラップがラインナップされています。

ジャカードニット編みの「フォーブルパーティ」ストラップは、アーティストTibor Kárpáti氏の手によるもの。描かれているイラストは、パリのフォーブル・サントノーレ通りにあるエルメス1号店がモチーフです。

エルメスらしい優雅なデザインのステンレススチールブレスレットモデルには、従来より細身の「グランHファン」が追加されています。コマがHロゴっぽい形状でエルメス感高し。

ラバー製の「キリム」、細身のテキスタイル「ツイルジャンプアトラージュ」も新色追加。豊富なスタイリングとカラバリが用意されているので、選ぶ楽しみもひとしおです。

Image: Apple

価格は42mmモデルが19万9800円から、46mmモデルが20万7800円から。

Apple Watch Hermès Ultra 3

Image: Apple

Ultra 3は2タイプ。

写真左は本格的なウォータースポーツにも耐えられるように設計された高性能エラストマー製ストラップの「スキュブHダイビング」。軽量で通気性に優れ、船の丸窓のようなカットアウトがアイキャッチになっています。

写真右はニットの編み上げストラップを採用した「アンメール」。編み模様は波のパターンになっており、そこにHロゴを合わせたデザイン。ニットの発色もいい感じ。

価格はスキュブHダイビングが24万2800円、アンメールが22万5800円。

Series 11もUltra 3も、文字盤に採用されたイラストレーションを含め、通常モデルとは一線を画す雰囲気に仕上がっています。ラグジュアリーブランドの頂点をひた走るエルメスだけに、Appleの目指すところをちゃんと理解しています。さすがです。

せっかくのApple Watch、どうせ買うなら人と一緒じゃイヤだという人は、このコラボモデルでちょっと攻めてみてもいいのではないでしょうか。

Source: Apple