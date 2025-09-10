大胆采配！ 日本代表、アメリカ戦でスタメン総入れ替え！ 38歳の長友佑都、伊東純也、佐野海舟らが先発
【国際親善試合】アメリカ代表 vs 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）
アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月10日、オハイオ州コロンバスでアメリカ代表と対戦。午前8時37分のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。
2026年ワールドカップ開催国での貴重な国際親善試合シリーズ。中2日での大きな移動、時差などを考慮して、森保一監督は9月7日のメキシコ戦（0−0のドロー）からスタメン全員を変更。38歳の長友佑都、佐野海舟、伊東純也、小川航基らが先発する。システムは3−4−2−1と予想されるが、4−2−3−1などの可能性もある。
▼スターティングメンバー
【GK】
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
【DF】
5 長友佑都（FC東京）
16 関根大輝（スタッド・ランス／フランス2部）
25 荒木隼人（サンフレッチェ広島）
【MF】
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
17 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
26 望月ヘンリー海輝（町田ゼルビア）
【FW】
19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
▼ベンチメンバー
1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
3 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
24 細谷真大（柏レイソル）
27 佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
【監督】
森保一
（ABEMA／サッカー日本代表）