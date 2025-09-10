iPhone史上最も薄い機種「Air」も新登場…アップルがiPhone17シリーズを発表　19日発売…日本での販売価格「17」12万9800円から

アメリカのIT大手アップルが新しいiPhone17シリーズを発表。

薄型の機種「Air」も新登場しました。

日本時間10日未明、アメリカのIT大手アップルは、新しいスマートフォンiPhone17など4機種を発表。

「17」は最新の半導体を搭載し、独自の生成AI「アップルインテリジェンス」などの処理速度が向上したということです。

「Air」はSIMカードのスロットを廃止し、eSIMのみに対応することなどで、厚さが5.6mmとiPhone史上最も薄い機種となりました。

画面は6.5インチ、重さは165グラムと軽く、最大27時間の動画再生が可能だということです。

アップルのティム・クックCEOは、発表会で「きょう発表した製品や最先端の技術、そしてアップルインテリジェンスの力で、人々の暮らしをより豊かにしていきます」と話しました。

17シリーズはストレージが256GBからで、日本での販売価格が「17」が12万9800円から、「Air」は15万9800円からで、12日午後9時から予約が始まり、19日に発売されます。