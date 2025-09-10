Image: Apple

ついに発表されたiPhone 17シリーズ！

iPhoneと一緒に購入を考えたいのがアクセサリですよね。サードパーティにもケースやストラップなどの充実したアイテムがあるのがApple製品の魅力ですが、Appleがデザインした公式アクセサリもやっぱり目をひきます。

今回はその中でも特に気になるものをピックアップして紹介します。

テックウーブンケース

Image: Apple シエナ

iPhone 17 Pro / Pro Max専用に作られた「テックウーブンケース」。100%再生ポリエステルを使用した独自のテクニカルウーブン生地でできています。ケースの側面はテクスチャード加工されたTPU素材でコーティング。滑りづらそうです。

Image: Apple

ケース下部にはクロスボディストラップと一緒に使えるような2つの接続部が付属。MagSafe対応なので、iPhoneをケースに入れたまま充電できるのも◎。

カラバリはブルー/パープル/シエナ/グリーン/ブラックの5色。iPhone Proシリーズの色味に合うような落ち着いた色合いです。

クロスボディストラップ

Image: Apple ネオンイエロー

100%再生PETの糸で織られた、Apple公式のボディストラップ。一部のApple製ケースに取りつけて、iPhoneをハンズフリーで持ち歩けるストラップです。

最大の長さは2,080mm。カラーはネオンイエロー/ライトブルー/ブルー/パープル/シエナ/オレンジ/タン/グリーン/ライトグレイ/ブラックの10色。テックウーブンケースと合わせ使いすると映えそうなカラバリですよね。

価格は9,980円（税込）。思ったよりはお手軽…？かも。

iPhone Airバンパー

Image: Apple

「バンパー」とは背面がなく、スマホの側面だけを囲っているケースのこと。昔は公式が配ったこともあるらしいですね。そんなバンパーが、この度、iPhone Air用に復活！

iPhone Airは専用の外付けバッテリー「iPhone Air MagSafeバッテリー」があるので、その接触を邪魔しないように？ それともiPhone Airの薄さを邪魔しないために？ 背面を覆わないバンパーが登場したのでしょうか。

強化ポリカーボネート製。カメラコントロールとも連携。クリックやスライドなどの指の動きを正確に認識できるそう。

こちらのケースも公式のクロスボディストラップに対応しています。

カラバリはライトブルー/タン/ライトグレイ/ブラックの4色。価格は6,480円（税込）とお手軽です。

その他も…

その他もiPhone Air専用のMagSafeバッテリーや、各種ケース、40Wダイナミック電源アダプタ、MagSafe充電器などが新たに登場。

iPhoneの購入を新たに検討している方は、アクセサリも一緒にチェックしてみてください！

Source: Apple