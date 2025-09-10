好き＆行ってみたい「静岡県のダム」ランキング！ 2位「井川ダム」を2票差で抑えた1位は？【2025調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「ダム（中部地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい静岡県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本初の中空重力式コンクリートダムで、歴史的価値と赤い吊り橋との風景を見てみたいからです」（40代女性／埼玉県）、「静岡県の山間部にあり、奥大井湖上駅や自然景観とともに楽しめる。観光列車やハイキングと組み合わせて訪れることができる点が魅力で、雄大な景色を体感したいと思った」（30代女性／秋田県）、「中空重力式という技術が初めて使われたダム。ダム技術の進歩を体感できる貴重なスポットです」（40代男性／山形県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
2位：井川ダム／25票日本初の中空重力式コンクリートダムとして建設された「井川ダム」は、静岡市の奥座敷ともいえる南アルプスの懐に広がる自然豊かな場所にあります。ダム湖である井川湖のほとりは遊歩道も整備されており、森林浴やハイキングを目的に訪れる人の姿も。晴れた日には湖と山々のコントラストが美しく、思わず深呼吸したくなるような空気が広がっています。ダムとしての歴史的価値と自然の癒し、両方を楽しめるスポットです。
1位：大井川ダム／27票静かな渓谷に抱かれるようにたたずむ「大井川ダム」は、山間に広がる自然と澄んだ湖面の風景が印象的なダムです。観光列車で知られる大井川鐵道の沿線にあることから、列車旅の途中に立ち寄る人も多く、特に紅葉シーズンは絶景ポイントとして人気があります。アクセスに少し手間がかかる分、秘境のような雰囲気が漂い、訪れた人を非日常の世界へと誘ってくれます。山と川に囲まれたこの静けさこそ、大井川ダムの大きな魅力です。
