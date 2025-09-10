「ずっと地面にいたはずの末っ子が突然二足歩行を始めて驚きを隠せない👀」



【写真2枚】目をまんまるにして驚く犬さん「こいつ立ってるよ」

投稿された写真は、ケージを使ってつかまり立ちをする娘ちゃんとその様子に驚くボーダーコリーの「エマ」ちゃん。驚くエマちゃんと同じように唖然とする人からも多数のコメントが寄せられました。



「おまえ… いぬじゃないんか…？！」

「信じられないって感情が読み取れる…」

「おまえ立てるんか！？という驚きが伝わってくる」

「市川團十郎ばりのにらみ」



エマちゃんのキョトンとした表情も可愛いですが、娘ちゃんの成長に目を細める声が続出しました。娘ちゃんに撫でられてエマちゃんがこちらを向いている写真は「見たよね？」と言わんばかりにカメラへ視線を送っているようにも見えますね。



ボーダーコリーは数ある犬種の中でも賢い犬として知られており、エマちゃんも娘ちゃんのことを仲間やきょうだいとして見ていたのかもしれません。いきなり二本足で立ち上がったことはエマちゃんにとって想定外の出来事だったようです。



この時の状況について、娘ちゃんのお母さんであり、エマちゃんの飼い主さんでもある「エマ/Emma」（@emma_bc410）さんにお話を伺いました。



ーー末っ子ちゃんのつかまり立ちはこの時が初めて？



「末っ子は8ヶ月の女の子なのですが、この時が初めて立った瞬間でした」



ーー驚いているエマちゃんに対し、末っ子ちゃんは？



「エマが近づいたので頭に手を乗せてました（とりあえずなんでも手を伸ばす時期なので）」



ーーボーダーコリーを家族に迎えた理由は？



「私が子供の頃、映画『ベイブ』に出ていたボーダーコリーに一目惚れしてずっと憧れの犬種でした。とはいえ犬を飼ったことがない私に賢い中型犬は難しいと思い、最初はポメラニアンをお迎えする予定でペットショップに行ったらたまたまエマがいて、一目惚れしてお迎えしました」



ーーエマちゃんと末っ子ちゃんの様子を見た時は？



「数日前から『そろそろ立ちそうだな〜』とは思っていたので、ついに自分の足で立ち上がる姿に感動しました！しかもその貴重な瞬間をエマと共有でき、写真に収められたのも嬉しいです。エマが8ヶ月のパピーの時に末っ子が産まれました。ずっと4本足（？）で動いていたので、急に二足歩行を始めて驚いたとは思いますが、引き続き共に成長を見守ってくれたらと思います」



ーーエマちゃんとお子様たちとの関係は？



「子供たち（5歳と2歳）はエマがパピー期は甘噛みに怖がっていましたが、今ではすっかり仲良しになりました」



ーー普段のエマちゃんは？



「とにかく穏やかで優しい子です。パピー期以来、吠える声を聞いたことがありません」



ーーエマちゃんの散歩中の様子は？



「とにかく人に撫でられることが大好きで、散歩では終始撫でてくれそうな人を探しています。特に散歩中のわんこと飼い主さんは『犬好き』とわかっているので、見つけると自分から撫でられに行きます。その方が連れているわんこには目もくれません」



撫でられるのが大好きだというエマちゃん。穏やかで優しい性格なうえ、これほどの愛嬌をふりまいてくれると道行く人々は撫でずにはいられないということがよくわかります。



エマ/Emmaさんは「各種SNS（インスタ、YouTube、TikTok）も発信しているので、ぜひ見ていただけると嬉しいです！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）