人気声優の日高里菜さんが始球式に登場

■ヤクルト 3ー2 中日（9日・神宮）

人気声優の日高里菜さんが9日、神宮で行われたヤクルト-中日戦で始球式を行った。左腕からの豪快フォームで見事なノーバウンド投球を披露すると、「普通に投げるの上手い」「ノーバン始球式すごい！」とファンも驚きを隠せなかった。

この日はTVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』とのコラボ試合「SHIELD HERO 応燕DAY」として開催され、フィーロ役の日高さんが始球式に登場した。

日高さんはフリルのスカートにロングソックスを合わせ、ヤクルトのホームユニホームを着用してマウンドへ。豪快に振りかぶり、勢いよく投げ込んだ。

ボールは見事に捕手まで届くと、マウンド上で両手を広げて大喜び。ノーバウンド投球に笑顔を見せた。人気声優の見事な始球式にファンも注目。「ちゃんりなかわいい」「いいフォームで投げるやんか」「女性でノーバンであのコース投げられるのなかなかの強肩且つセンスある……」「制球良くて草」「神宮に日高里菜来るのアツい」と称賛の声が寄せられた。（Full-Count編集部）