»×¤ï¤Ì¡È°úÂà´«¹ð¡É¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÁª¼ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡¡Êú¤¨¤¿³ëÆ£¡Ä¸µ¥í¥Ã¥ÆÊá¼ê¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»
JFEÅìÆüËÜ¤Î½¡ÀÜÍ£¿Í¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¤Ï2021Ç¯¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ò»×¤¤Æ°¤¯»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¸µ¥í¥Ã¥ÆÊá¼ê¤ÇJFEÅìÆüËÜ¤Î½¡ÀÜÍ£¿Í»á¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ8¶¯¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸½Ìò°úÂà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í»þÂå¤Î·Ð¸³¤â³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¡¼¥¿ÌÌ¤Ê¤É¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦Ìò³ä¤Ë¡ÖÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤ÏÊÌ¤ËÆÃ¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¸¬Â½¤¹¤ë½¡ÀÜ¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¤À¤¬¡¢»î¹çÃæ¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë½õ¸À¡£»î¹ç¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±ÇÁü¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ËÎå¤à¡£
¡¡»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¡ÈÅ¾µ¡¡É¤À¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢JFEÅìÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢Íî¹çÀ®µª´ÆÆÄ¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¡ØÍèÇ¯¤«¤é¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤éÍê¤à¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Þ¤ÀÁª¼ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¾¯¤·¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¤¤¦¡ÖÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤âËèÇ¯¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°Áª¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÅöÁ³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢31ºÐ¤Î½¡ÀÜ»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½Ï¹Í¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ã¤¦Î©¾ì¤ÇÌîµå¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁª¼ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¥×¥í5Ç¯´Ö¤Ç½Ð¾ì¤ï¤º¤«4»î¹ç¡Ö¤â¤Ã¤È¥¬¥Ä¥¬¥ÄÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÂç»ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤Ç°¡Âç¤«¤é¿Ê¤ó¤À¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯´Ö¤Ç1·³½Ð¾ì·×4»î¹ç¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Öµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤È¤«¡¢¥¬¥Ä¥¬¥ÄÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤â»Ä¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤é¤È´À¤òÎ®¤·¤¿»þ´Ö¤Ïµ®½Å¤Êºâ»º¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¼¡¤ÏËÍ¤¬¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ·Ð¸³¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡2018Ç¯6·î15Æü¤Îµð¿ÍÀï¡¢¥×¥í½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤ÇÍá¤Ó¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ïº£¤â¡¢¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î´¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤ä¡¢¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¼ê»þÂå¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡£¿·¤¿¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½¡ÀÜ»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÌÜÀþ¤ÇÌîµå¤ò¸«¤ÆÃÎ¼±¤â¾¯¤·¤ÏÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤Ï»ØÆ³¼Ô¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë