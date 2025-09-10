「長袖セーター」（8300円）、「ぬいぐるみ」（4400円）、「ポーチ」（2400円）、「ショルダーバッグ 2WAY」（5900円）　※価格は税込み

写真拡大

　「ディズニーストア」は、9月12日（金）から、映画『わんわん物語』をモチーフにした新コレクションを、全国の店舗で発売。一部店舗とディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では先行して9月9日（火）より順次販売開始中だ。

【写真】ロマンティックな掛け時計も！　新コレクション一覧

■公開70周年を記念したデザイン

　今回発売されるのは、ディズニー映画『わんわん物語』の公開70周年を記念した新コレクション。大きなリボンをつけた子犬のレディが、クリスマスプレゼントとして迎えられる印象的なシーンをモチーフに、レトロでクラシカルな描き起こしアートを使用している。

　ラインナップには、ストライプ柄のボックスに入った“レディ”のぬいぐるみが登場。好奇心いっぱいのつぶらな瞳やあどけない表情が思わず心をくすぐるアイテムで、特別なギフトにもぴったりだ。

　また、レディとトランプがレストランでスパゲティを食べるロマンティックな名場面をデザインした掛け時計も展開。トニーとジョー、トラスティ、ジョックなどおなじみのキャラクターも施され、アニバーサリーらしい豪華な仕様となっている。

　さらに、立体的なリボンがポイントのセーターやベレー帽などのアパレルをはじめ、ルームウェア、ソックス、ブランケットなどのホーム雑貨も充実。そのほか、アンティーク調のフレームの中にキャラクターをあしらった全6種のキーチェーンも展開される。