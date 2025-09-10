ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報：高速道路】九州自動車道 松橋IC⇔八代IC（上下線）雨の… 【交通情報：高速道路】九州自動車道 松橋IC⇔八代IC（上下線）雨のため通行止め （9月10日午前8時50分時点） 【交通情報：高速道路】九州自動車道 松橋IC⇔八代IC（上下線）雨のため通行止め （9月10日午前8時50分時点） 2025年9月10日 9時39分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ネクスコ西日本によりますと、九州自動車道は、熊本県の松橋IC～八代IC間の上下線で、雨のため通行止めとなっています。 解除予定時刻は未定です。 （9月10日午前8時50分時点） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ライブ配信中】大雨に警戒 熊本県内の情報カメラ７か所 〈阿蘇・空港・桜町・熊本駅・人吉・天草など〉 防犯グッズの売れ行きに明らかな変化が 空き巣が嫌がる「間・目・光・音」 〝隙の無い家〟こそ安心の第一歩 公用車のNHK受信料「まけてもらえない？」 相次ぐ未払いに熊本市長が「団体割引」を提案 【記者会見の映像あり】 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, ダイス, デイサービス, 訪問介護, 東京, 長野, 神奈川, 工場, 置床工事, リハビリ