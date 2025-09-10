本日の予定【経済指標】
【韓国】
雇用統計（8月）08:00
予想 2.5% 前回 2.5%（失業率)
【中国】
生産者物価指数（PPI）（8月）10:30
予想 -2.9% 前回 -3.6%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（8月）10:30
予想 -0.3% 前回 0.0%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/30 - 09/05）20:00
予想 N/A 前回 -1.2%（前週比)
生産者物価指数（PPI）（8月）21:30
予想 0.4% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
卸売在庫（確報値）（7月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.2% 前回 0.3%（卸売売上高・前月比)
※予定は変更することがあります
雇用統計（8月）08:00
予想 2.5% 前回 2.5%（失業率)
【中国】
生産者物価指数（PPI）（8月）10:30
予想 -2.9% 前回 -3.6%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（8月）10:30
予想 -0.3% 前回 0.0%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/30 - 09/05）20:00
予想 N/A 前回 -1.2%（前週比)
生産者物価指数（PPI）（8月）21:30
予想 0.4% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
卸売在庫（確報値）（7月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.2% 前回 0.3%（卸売売上高・前月比)
※予定は変更することがあります