¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç9Æü¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥ï¥¤¥óÉÊÉ¾²ñ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊIWC¡Ë¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¼òÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥µ¥±¡×¤Ë»³ÍüÌÃ¾ú¡Ê»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¡Ë¤Î½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡Ö¼·¸¡¡Çò¿´¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£IWC¤ÎÆüËÜ¼òÉôÌç¤Ï2007Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢19²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¹ñÆâ³°¤Î387Â¢¡¢1476ÌÃÊÁ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼·¸¡×¤Ï»³ÍüÌÃ¾ú¤ÎÂåÉ½ÌÃÊÁ¡£¡ÖÇò¿´¡×¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¼òÊÆ¤òÀºÊÆÊâ¹ç27¡ó¤Þ¤ÇËá¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄã²¹¾úÂ¤¤·¡¢1Ç¯´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¡£¿³ºº°÷¤«¤é¡ÖÇòÅí¤ÈÍ¯¤¿å¤Î¹á¤ê¤òÂÓ¤Ó¤¿Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢½À¤é¤«¤ÊÊÆ¤Î´Å¤ß¤È¸¨¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥¤ì¤¿Â¢¸µ¡Ö¥µ¥±¡¦¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿·Âô¾úÂ¤Å¹¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾úÂ¤Å¹¤Ï11Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÂ¢¤¬Á´²õ¤·¤¿¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤ÇºÆ³«¤·¤¿¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥µ¥±¡×¤Ë¤ÏËÌ¼¯¡Ê½©ÅÄ¸©Âç´Û»Ô¡Ë¤Î¡Ö²Ú½©ÅÄ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£