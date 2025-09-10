TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前7時25分に、洪水警報を上天草市、宇城市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・上天草市、宇城市に発表 10日07:25時点

熊本、天草・芦北地方では、10日夕方まで土砂災害に、10日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日昼前にかけて警戒

■宇土市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夕方にかけて警戒
・浸水
　10日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日昼前にかけて警戒

■上天草市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夕方にかけて警戒
・浸水
　10日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　10日昼前にかけて警戒

■宇城市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夕方にかけて警戒
・浸水
　10日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　10日昼前にかけて警戒

■天草市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夕方にかけて警戒
・浸水
　10日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　10日昼前にかけて警戒

■苓北町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夕方にかけて警戒
・浸水
　10日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日昼前にかけて警戒