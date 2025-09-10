『エスクワイア：弁護士を夢見る弁護士たち』（以下、『エスクワイア』）は、だめだめな新人弁護士が立派な弁護士になっていくという単純な物語ではない。法律家の両親の元に生まれた聡明な新人弁護士のヒョミンが、案件を通して関わる人々の“悩み”を通してその出来事の本質を理解し、愛を知っていく物語だ。温かい雰囲気に包まれたまま、ついに最終回を迎えた。

参考：イ・ジヌクの強みは“浸透力”にあり 『エスクワイア』で体現した冷徹さの中にある温かみ

そんなヒョミンとともに成長を遂げたのは、演じたチョン・チェヨン自身だと言える。彼女のことは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101』から生まれたI.O.Iや、ガールズグループDIAのメンバーとして知っている人も多いことだろう。アイドルとしての活動を終えたチェヨンはイ・ビョンホンが立ち上げたBHエンターテインメントに移籍し、役者としての表現力をめきめきと高めている。

弁護士役のセリフ量は膨大だ。法廷でのシーンはもちろん、同期たちと解決策を調べ尽くして、上司のソクフン（イ・ジヌク）に報告するときも多くの専門用語を使う。このドラマのメイキング映像では、法廷シーンの撮影を前に自分のセリフを呟いて練習する様子など、チェヨンの真剣な姿が映されていて、彼女の努力を目の当たりにすることができる。

チェヨンはアイドル時代から役者としても活動していたが、特に筆者が目を奪われたのは、2シーズン製作されたドラマ『初恋は初めてなので』での姿だった。まるで少女漫画から出てきたような、イケメン2人に思いを寄せられるヒロインだが、家族を亡くした心の痛みも抱えている。可愛らしさがありつつも、親しみやすいキャラクターであった。

キャラクターの生い立ちは異なるものの『ゴールデンスプーン』や『組み立て式家族～僕らの恋の在処～』、そして時代劇『恋慕』で演じた役柄も、気さくな愛らしさがある人物で、『初恋は初めてなので』に等しいものがあった。そんな経歴を振り返ってみると、やはり『エスクワイア』のヒョミンは今までの役柄とは一線を画すものであると感じている。今まで無邪気で親しみやすい性格を体現してきた彼女は、27歳になって一つ“深み”を獲得したのだ。

ヒョミンは笑顔を振りまくタイプではなく、「なんでこういう結果になってしまうんだろう？」「むしろ、こうなんじゃないか？」と常に考えているため、眉間にしわを寄せた厳しい顔をしていることが多い。現状を把握して法律をパズルのピースのように当てはめ、ただ勝訴するための弁護はしない。ヒョミンの性格もあるだろうが、ソクフンを始めとするチームの影響も大きくあったのだろう。

■チョン・チェヨンが直面した“愛”の試練の数々

「愛する人が苦しんでるのに見捨てるヤツは ただの薄情者だ」「傷を癒そうとする依頼人がいたら 傷の内側を見ろ」「生きる資格とは 私たちが誰かに残した痕跡のようなものだ」

愛に左右された経験と弁護士としての経験があるから、ソクフンが放つ言葉には心の奥底から湧き出ているような説得力がある。仕事を経て思ったことを呟くヒョミンに、投げかけられるソクフンの言葉は、彼らが手にするマグカップに注がれた飲み物のようにじんわりと温かく、ずっと胸にしまっておきたいと思わされるものだった。2人の関係は恋愛という枠に定義されることはなく、上司と部下、人生の先輩と後輩という関係以上に、良き理解者であって、そこには愛が芽生えていた。

ヒョミンが対峙したもう一つの愛は、家族愛だ。彼女には聴覚障害がある双子の姉がいて、その姉は幼い頃に同じ障害を持つ伯母に預けられた。ヒョミンは両親が姉を「諦めた」と思っており、大人になった今では、特に母親との関係は希薄なものになっていた。それでも同じ法に携わる職業に就いて、愛に触れていくうちに、母親の当時の感情を理解するようになっていく。家族だからといって全てを理解できているわけではない。時には犠牲が生まれ、時にはすれ違ってしまうが、それぞれに正義があり、相手を思う愛があるのだ。これはソクフンの人生の物語からも読み取ることができ、視聴者一人ひとりの人生にも当てはまるものだろう。

正直、最初はヒョミンのルーズさに不安感があったが、かっちりとしたソクフンの下で“弁護士”となり、周りの人間との関わりもさらに奥行きのあるものとなっていった。そして「愛で傷ついた人の力になりたい」という思いが多くの人を救った。

恋をすることだけではなく、その先に育まれる愛や、会社のリーダーとして社員を思う愛、親子が互いに思い合う愛、動物への愛、他人同士に芽生える愛、それらが複雑に絡み合った一言では表せない様々な愛。この記事でも何回も連呼しているが、そのくらいこのドラマは“愛”という言葉と描写に満ちていたということだ。サブキャラクターたちの物語もまだまだ物足りないところがあるため、ぜひ続編を期待したい。（文＝伊藤万弥乃）