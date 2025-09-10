Á°Æü¤ËÂç´ä´ÆÆÄ¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿15Ê¬´Ö¡¢²êÀ¸¤¨¤¿¡È¥í¥¹À¤Âå³¤³°ÁÈ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¡Ä¸åÆ£·¼²ð¤¬Í½ÁªÄù¤á¤¯¤¯¤ë¿¿²ÁÈ¯´ø¤Î¥À¥á²¡¤·ÃÆ
[9.9 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½ÁªGLÂè3Àï ÆüËÜ 6-1 ¥¯¥¦¥§¡¼¥È ¥ä¥ó¥´¥ó]
¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï²¶¡É¤À¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò25Ê¬´Ö¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡FW¸åÆ£·¼²ð(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬ºÇ½ªÀï¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾20Ê¬¡£»î¹ç¤Î¿öÀª¤¬Äê¤Þ¤ê¡¢1°Ì¤Ç¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬¤Û¤Ü¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÎÅêÆþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÆ£¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÀº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÆÀÅÀ¤è¤ê¤â¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¡£¼ºÅÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê90Ê¬¤òÄù¤á³ç¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥´¡¼¥ë¤è¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°Àþ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò±ø¤¹¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£Î¢¤Ë¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤ì¤ÐÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼ý¤á¤ë¡£Ì£Êý¤ÎCK¤Ç¤ÏÁá¤¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Ë¤¤¤¯ÁÇ¿¶¤ê¤â¸«¤»¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤´Ë«Èþ¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£±¦SB¾¾ËÜÍÚæÆ¤«¤é¤Î²£¥Ñ¥¹¤ò¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢²ÚÎï¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë6ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢6Æü¤ÎÂè2Àá¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡£º£Í½Áª½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷½Å»ë¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¿Áê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óµ¤Ì£¤ÇÁê¼ê¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤º¤ËÌ£Êý¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤µ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¡£¼«¿È¤Ç¤âÇ§¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë¸åÈ¾19Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢ÀèÈ¯¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥¦¥§¡¼¥ÈÀï¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Á°ÆüÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬À²¤ì¤º¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤¡¢15Ê¬¤Û¤ÉÏÃ¤¹¾ì¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¸åÆ£¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤³°ÁÈ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢½éÀï¤Î20Ê¬¤ÈÂè2Àï¤Î60Ê¬¤È¤¤¤¦½Ð¾ì»þ´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ä¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿´¤Î¤Ä¤Ã¤«¤¨¤ò¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀï¤¦¼«³Ð¤ËÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÆ£¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¾å¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¾å¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤Î´Ö¤ËÆþ¤ëÌò³ä¤âº£¸å¤Ï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡24»þ´Ö¼å¤ò¤«¤±¤Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÍè¤¿°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²ù¤·¤µ¤È¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¡£AÂåÉ½Æþ¤ê¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ç1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿´¹½¤¨¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±³µ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÅÏ¤Ã¤Æ1Ç¯9¥ö·î¡£º£Í½Áª¤Ï3»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¡£¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¤Î½éÀï¤Ç¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó²ÃÆþ¸å¤ËºÆ¤Ó¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿FK¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤Î¿Ê²½¤Ë²Ã¤¨¡¢Àº¿ÀÌÌ¤¬¤µ¤é¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢AÂåÉ½¤Ë¤â¶á¤Å¤¯¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤¤Î¼çÌò¸õÊä¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡¾¾ÈøÍ´´õ)
