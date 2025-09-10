日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円高の4万3600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
44927.19円 ボリンジャーバンド3σ
44183.86円 ボリンジャーバンド2σ
43600.00円 10日夜間取引終値
43459.29円 9日日経平均株価現物終値
43440.53円 ボリンジャーバンド1σ
43304.00円 5日移動平均
42940.00円 一目均衡表・転換線
42697.20円 25日移動平均
42250.00円 一目均衡表・基準線
41953.87円 ボリンジャーバンド-1σ
41210.54円 ボリンジャーバンド2σ
40755.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40467.21円 ボリンジャーバンド3σ
40434.00円 75日移動平均
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38748.60円 200日移動平均
株探ニュース
44927.19円 ボリンジャーバンド3σ
44183.86円 ボリンジャーバンド2σ
43600.00円 10日夜間取引終値
43459.29円 9日日経平均株価現物終値
43440.53円 ボリンジャーバンド1σ
43304.00円 5日移動平均
42940.00円 一目均衡表・転換線
42697.20円 25日移動平均
42250.00円 一目均衡表・基準線
41953.87円 ボリンジャーバンド-1σ
41210.54円 ボリンジャーバンド2σ
40755.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40467.21円 ボリンジャーバンド3σ
40434.00円 75日移動平均
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38748.60円 200日移動平均
株探ニュース