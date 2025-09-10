　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円高の4万3600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

44927.19円　　ボリンジャーバンド3σ
44183.86円　　ボリンジャーバンド2σ
43600.00円　　10日夜間取引終値
43459.29円　　9日日経平均株価現物終値
43440.53円　　ボリンジャーバンド1σ
43304.00円　　5日移動平均
42940.00円　　一目均衡表・転換線
42697.20円　　25日移動平均
42250.00円　　一目均衡表・基準線
41953.87円　　ボリンジャーバンド-1σ
41210.54円　　ボリンジャーバンド2σ
40755.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40467.21円　　ボリンジャーバンド3σ
40434.00円　　75日移動平均
39265.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38748.60円　　200日移動平均


