　10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3136ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3205.51ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3164.44ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3136.00ポイント　　10日夜間取引終値
3123.38ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3122.12ポイント　　9日TOPIX現物終値
3119.00ポイント　　5日移動平均
3102.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3082.32ポイント　　25日移動平均
3043.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3041.26ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3000.20ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2959.13ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2913.56ポイント　　75日移動平均
2910.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2836.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2779.82ポイント　　200日移動平均


株探ニュース