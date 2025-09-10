TOPIX先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3136ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3205.51ポイント ボリンジャーバンド3σ
3164.44ポイント ボリンジャーバンド2σ
3136.00ポイント 10日夜間取引終値
3123.38ポイント ボリンジャーバンド1σ
3122.12ポイント 9日TOPIX現物終値
3119.00ポイント 5日移動平均
3102.25ポイント 一目均衡表・転換線
3082.32ポイント 25日移動平均
3043.50ポイント 一目均衡表・基準線
3041.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3000.20ポイント ボリンジャーバンド2σ
2959.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
2913.56ポイント 75日移動平均
2910.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2779.82ポイント 200日移動平均
株探ニュース
