10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3136ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3205.51ポイント ボリンジャーバンド3σ

3164.44ポイント ボリンジャーバンド2σ

3136.00ポイント 10日夜間取引終値

3123.38ポイント ボリンジャーバンド1σ

3122.12ポイント 9日TOPIX現物終値

3119.00ポイント 5日移動平均

3102.25ポイント 一目均衡表・転換線

3082.32ポイント 25日移動平均

3043.50ポイント 一目均衡表・基準線

3041.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3000.20ポイント ボリンジャーバンド2σ

2959.13ポイント ボリンジャーバンド3σ

2913.56ポイント 75日移動平均

2910.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

2779.82ポイント 200日移動平均





