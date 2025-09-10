　10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の775ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

808.36ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
798.61ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.87ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
780.00ポイント　　一目均衡表・基準線
779.12ポイント　　25日移動平均
775.00ポイント　　10日夜間取引終値
771.33ポイント　　9日東証グロース市場250指数現物終値
770.00ポイント　　一目均衡表・転換線
769.40ポイント　　5日移動平均
769.37ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
759.63ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
758.93ポイント　　75日移動平均
749.88ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
743.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
735.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
692.88ポイント　　200日移動平均


株探ニュース