10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の775ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



808.36ポイント ボリンジャーバンド3σ

798.61ポイント ボリンジャーバンド2σ

788.87ポイント ボリンジャーバンド1σ

780.00ポイント 一目均衡表・基準線

779.12ポイント 25日移動平均

775.00ポイント 10日夜間取引終値

771.33ポイント 9日東証グロース市場250指数現物終値

770.00ポイント 一目均衡表・転換線

769.40ポイント 5日移動平均

769.37ポイント ボリンジャーバンド-1σ

759.63ポイント ボリンジャーバンド2σ

758.93ポイント 75日移動平均

749.88ポイント ボリンジャーバンド3σ

743.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

735.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

692.88ポイント 200日移動平均





株探ニュース

