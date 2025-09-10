【GUセール】で1,000円台だってッ！？ 足元が即シャレる♡「黒シューズ」

あらゆるコーデに合わせやすく、つい頼りたくなる「黒シューズ」。今なら【GU（ジーユー）】のセールで、1,000円台とは思えないおしゃれな一足を手に入れられそうです。ベーシックな黒にデザイン性をプラスしたシューズは、足元をこなれた雰囲気に。今回は、今手に入れておきたいGUの注目シューズをご紹介します。コーデをぐっとおしゃれに見せてくれそうだから、ぜひチェックしてみて。

きらきらスタッズが足元を華やかに

【GU】「スタッズメリージェーンシューズ」\1,990（税込・セール価格）

ストラップ付きのバレエシューズに、きらきらの輝くスタッズが映えるデザイン。可愛らしさの中にほんのりスパイスが効いていて、甘さと辛さがバランスよくミックスされています。コーデを引き締めながら華やかさも添えられる、程よい存在感が魅力。モノトーンコーデの足元に取り入れるだけで、アクセントとして活躍してくれそう。

シンプルコーデにきらめきスタッズのアクセント

フレアパンツの裾からちらっと覗くスタッズが、シンプルなパンツコーデにさりげない華やかさをプラス。カジュアルスタイルの程よいアクセントになり、いつものコーデもおしゃれな印象に。主張しすぎない輝きで、大人世代のコーデにも気軽に取り入れられそう。シーズン問わず使えるデザインなので、これから長く愛用できるはず。

丸みフォルムが可愛いボリュームシューズ

【GU】「クロッグシューズ」\1,990（税込・セール価格）

コロンとした丸みのあるフォルムと、つるんとした質感が目を引く「クロッグシューズ」。厚めのソールで存在感がありつつ、シンプルなデザインでコーデに取り入れやすいのも魅力です。黒の引き締め効果で、足元からコーデ全体をすっきりと見せてくれそう。気軽に取り入れられて、おしゃれ感をしっかりプラスしてくれる一足です。

コロンとフォルムがコーデを新鮮に

黒のクロッグシューズをハーフパンツとソックスに合わせた、軽やかな印象のコーデ。シューズ全体のフォルムがしっかり見えて、可愛らしさが引き立ちます。ボリュームのある足元に仕上がり、おしゃれ見えのポイントに。厚みのあるソールで、自然とスタイルアップも叶いそう。いつものカジュアルスタイルも、新鮮な雰囲気に変えてくれそうなシューズです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N