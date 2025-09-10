本日9月10日（水）よる8時50分からロバート秋山竜次がMCの地図旅番組「秋山ロケの地図」ゴールデン特番の放送決定！なんとゲストはアロチ初登場の俳優・吉田羊！昨年の大河ドラマで共演、同じ福岡県出身など共通点の多い2人が栃木県・宇都宮市で自由気ままにノープラン地図旅！

本日9月10日（水）よる8時50分から

ロバート秋山竜次がMCの地図旅番組

「秋山ロケの地図」ゴールデン特番の放送決定！

なんとゲストは俳優・吉田羊！アロチ初登場です！

昨年の大河ドラマで共演、同じ福岡県出身など共通点の多い２人が

栃木県・宇都宮市で自由気ままにノープラン地図旅！

一般宅で餃子を食べたり、監視カメラかくれんぼで遊んだり

町の人からの情報だけを頼りに本気で遊びまくります！！

テレ東では、本日9月10日（水）よる8時50分からロバートの秋山竜次がMCを務める『秋山ロケの地図～宇都宮編～』を放送します。

宇都宮市民の皆さんに新聞の折込みチラシで「秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」などの情報を事前に募集したところ、後日開催した地図書き込み会でたくさんの書き込みがありました！今回もその地図の情報だけを頼りに宇都宮市を巡ります。ゲストは俳優の吉田羊！スタッフがバカなフリをして出演オファーしてみたところ「秋山さんとのロケなんて面白いに決まっている！」と快諾してくれました。このまさかの展開にロバート秋山もビックリ。２人は昨年のNHK大河ドラマ「光る君へ」で共演していたり、同じ福岡県出身しかも福岡市ではないエリア出身（久留米市と北九州市）など共通点も多く相性はバッチリ！オープニング場所にやってきた吉田羊は衣装も本気のロケスタイル。事前に何も決まっていない自由気ままな長時間のガチロケ番組「アロチ」を楽しむ気満々です！

まずは、宇都宮といえばの餃子を食べようとなったのですが、吉田羊から「お店じゃなくてご家庭のガチ餃子を食べない？」という提案が。そこで向かったのは、趣味で毎日餃子を作って同僚や友人に無料で配布しているという一人暮らしの男性のお宅。まさかロケが来るとは思っておらず、終始寝巻き姿で対応してくれたのですが、彼の作る餃子の味は秋山も吉田も舌を巻く超絶品！「お店を始めた方がいい！」と進言をしたロバート秋山が彼に授けた爆笑の屋号とは？

監視カメラを扱う会社で働く方からの「監視カメラで遊んでみませんか？」というお誘いが。訪問すると見たことがない最新鋭の360度見渡せる監視カメラが。そこで秋山が事務所の中に身を潜めて吉田が監視カメラで探し出す「監視カメラかくれんぼ」をやってみることに。秋山がその場にあるものを寄せ集めて作り出した潜伏方法に吉田羊は笑い転げます！

他にも、宇都宮の鬼才カメラマンに写真撮影をしてもらったり、手押し相撲に絶対の自信を持つ女子高生と対決したり、名曲「TOKAKUKA」を２人でコラボしたりと１日中楽しいことが満載！特に秋山が突然仕掛ける即興コントに圧倒的な演技力で対応する俳優・吉田羊のアドリブ演技は必見です！

情報薄め、笑い多めな旅番組「秋山ロケの地図」、今回も安心安定な面白さなのでご家族で是非ご覧ください！

≪出演者コメント≫

■秋山竜次（ロバート）

まさか吉田羊さんが来てくれるなんて思いもしなかったですね。大河ドラマでご一緒して、「ちょっと今度番組にも来てください」となんとなく言った覚えはありましたが、ちゃんと覚えていただいて、今回一緒にロケさせていただいて最高に楽しかったです。宇都宮には仕事で何度も来たこともありますが、今回は知らない所ばかりでした。さすが「秋山ロケの地図」！書き込みに王道がなかったです。90件近く書き込みがあったのに、餃子屋さんの路面店についての書き込みは2軒しかなかったです。なんなら餃子屋さんで埋め尽くされるのかなと思ってましたが、そこを避けるというのが素晴らしいですよね。その代わり、新しい餃子のスタイル「民間餃子」というものを吉田さんと一緒に見つけました。地元の方のお家で餃子を食うという文化。それを提唱してくれましたね。本当に素晴らしい回でした。書き込んだ皆さん、吉田さん、ありがとうございました。ぜひ見てください！

■吉田羊

いくつか出演のお話をいただいた中で「この番組はやります」ってすぐに言いました。行き先が何も決まってなくて、アドリブで行って何が撮れるかも出たとこ勝負なのがカジュアルですごく面白そうな番組だなと。実際にロケはとても楽しかったです！いろんなところで、たくさんの方にお会いできて満喫しました。そして、秋山さんがどんな方を相手にしても楽しませてくださる、そのエンターテイナーっぷりも改めてすごいなと思いました。「民間餃子」という単語も生まれて宇都宮の新しい魅力を体験できた気がします。ぜひ皆さん見てください。

≪スタッフコメント≫

＜番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）＞

吉田羊さんは本当に気さくな方でタクシー車内のトークもずっと面白かったです！突然始まった秋山さんとの即興コントで見せた演技スイッチの入り方が「さすが俳優さん」と鳥肌が立ちました！今回は音楽のアルバムで言うと「全てシングルカットできる捨て曲ナシの名盤」回。どこを切っても面白いので是非ご家族でご覧ください！

