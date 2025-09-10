スイーツ×イケオジ “甘党”西島秀俊のかわいい姿に「笑顔が最高」「50代とは思えないほど輝いている」
芸能界でも屈指の甘党で知られる俳優・西島秀俊は、自身のインスタグラムでスイーツを堪能する姿をアップしており、そのかわいさが度々話題になっている。今回は彼が披露したおいしそうなスイーツとかわいい笑顔を紹介していきたい。
【写真】少年のように無邪気な笑顔がかわいい西島秀俊のスイーツショット
■爽やかなルックスで夏もスイーツ
夏にはおしゃれなカフェでスイーツを堪能する姿をアップし「今日のスイーツ お盆休みはいかがお過ごしでしたか？」とコメント。シンプルな黒Tシャツがラフでカッコいい西島の手には、かわいく盛り付けられてスイーツが収められている。
コメント欄には「メチャかっこいい〜」「西島さんの穏やかな表情と、美しいデザートに癒やされました」「可愛らしいスイーツと西島さんの笑顔が最高です」などの声が上がり、ファンに癒しを与えていた。
■チートデイでニッコニコ
日々トレーニングに励み、50代とは思えない肉体を維持している西島は「今日のスイーツ #今日はチートデイ」とつづり、オフショットを公開。西島の前にはケーキやアイス、フルーツなどたくさんのスイーツが乗ったプレートがあり、彼はこれに満面の笑みを浮かべている。
子どものように無邪気な笑顔を見せる西島をみたファンからは「めちゃくちゃ嬉しそう！！笑顔も本当イケメンすぎて震えます」「西島さん可愛いすぎます」「さすがスイーツ王子」「豪華なチートデイ」「思う存分食べちゃってください」などの声が上がった。
■54歳の誕生日
1971年3月29日生まれの西島は、54歳のバースデーを迎えたときにもスイーツを堪能。「54歳になりました。より一層がんばります」と投稿したオフショットには「Happy Birthday」のチョコプレートが乗ったタルト生地の美味しそうなケーキが写っており、弾ける笑顔から喜びが伝わってくる。
ファンからは大量の祝福メッセージのほか「美味しそうなケーキにステキな笑顔」「笑顔がキュ〜ト」「素敵な微笑み見ることができて幸せ」といった反響も寄せられている。
スイーツとかわいいモフモフに笑顔
■かわいい来訪者を発見
「今日のスイーツ リスいた」とつづり、軽井沢の雰囲気のいいカフェでスイーツを楽しむ姿をアップした西島。写真には小さなケーキやパンナコッタのようなデザートに笑顔を浮かべる様子が収められているほか、籠の上にのるリスを撮ったショットもあった。別の投稿では、リスに手を振るかわいい動画もありファンからは「西島さん 笑顔がとてもとても素敵です」「嬉しそうにスイーツ食べるお顔好きです」「いつも素敵な笑顔を有り難う御座います」の声が上がっている。
■屋台でもスイーツを堪能
中国からは、屋台で串に刺さったフルーツを食したことを「今日のスイーツ 好吃（ハオチー）！」と報告。色鮮やかな果物を手に弾ける笑顔を見せる様子は、50代とは思えないほど輝いている。コメント欄でも「この笑顔 幸せです」「可愛い過ぎて抱きしめたいです」「朝から可愛すぎる西島さん 素敵な一日になりそうです」など、笑顔に魅了されたファンが多く見られた。
引用：
「西島秀俊」インスタグラム（＠hidetoshi_nishijima.official）
