ÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´¡¢£²Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¡ª¡ª¡¡£²£³¿Í¤¬°ì´Ý¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À±É´§¡Ä¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡¦ÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï
¢¡£Õ£É¶ä¹Ô¥«¥Ã¥×¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡¡ÆüËÜ¾¯Ç¯Ìîµå¡¡ÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡¡¢¦½à·è¾¡¡¡ÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´£¶£ø¡½£µÆÊÌÚÁªÈ´¡¡¢¦·è¾¡¡¡ÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´£³¡½£²ÀéÍÕÁªÈ´¡Ê£¸·î£³£±Æü¡¦¹âºê»Ô¾ëÆîÌîµå¾ì¡Ë
¡¡»ÙÉôÁªÈ´¤ÎÂÐ¹³Àï¡¦£Õ£É¶ä¹Ô¥«¥Ã¥×ÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬£¸·î£³£°¡¢£³£±Æü¤Ë·²ÇÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÆÊÌÚÁªÈ´¤ËÆ±¤¸½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀéÍÕÁªÈ´¤ò²¼¤·ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ËÌÅìËÌÁªÈ´¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯°ÊÍè¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥²ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨
¡¡ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤òÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÌÚÂ¼¤¬±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¡£Ãç´Ö¤¬¼¡¡¹¤Ë¶î¤±´ó¤ê´¿´î¤ÎÎØ¤¬¤Ç¤¤¿¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥²ó¤Ë¾Ð´é¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡££´²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó£±»à¤«¤éÃæÀî¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ó¡¢Æ¬¤«¤é»°ÎÝ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¡££¸·î¤ËÆþ¤êÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î°ÕÃÏ¤Î°ìÂÇ¤¬È¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢£¶²ó¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£±»à¤«¤éÀ¾´Ü¼ç¾¤¬ÃæÁ°°ÂÂÇ¡£ÃÝËÜ¤¬»Íµå¤ÇÊâ¤¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¸åÆ£¤Î»°¥´¥í¤ÇËü»öµÙ¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÆ£¤¬Á´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÊ»»¦¤òÌÈ¤ì¤ë¤È¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦À¾´Ü¤¬¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÀ¸´Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Î´ØËÜ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡À¾´Ü¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¡ÊÀ¸´Ô¤Ï¡ËÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÎÆ£¿¹¤¬²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÂ¤ï¤º¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È±¢¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£Æ£¿¹¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£Ï¡¤È£²¿Í¡¢»î¹ç½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¡£¶¶ËÜ°ìÀ®´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡áµÜ¾ëÃæ±û¡Ë¤Ï¡ÖÁ´°÷½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë£²£³¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÌÚÂ¼¤¬£²¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£ºÇÂ®£±£³£·¥¥í±¦ÏÓ¤âº¸¸Ô´ØÀá¤òÄË¤á¡¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò³°¤ì¤¿¡£ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö£±ÈÖ¤òÃå¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¡×¡£µåÂ®¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Îµå¼ï¤ò»È¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥à°ì´Ý¡£¿¿²Æ¤Îº×Åµ¤Î¼çÌò¤ÏÅìËÌÃæ±û¥Ê¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÉ½¾´Áª¼ê¡Û
ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¡´ØËÜÁ±ÂÀÏ¯¡ÊÅìËÌÃæ±û¡Ë
´º¡¡Æ®¡¡¾Þ¡¡µÈºê¡¡¾½½¡ÊÀéÍÕ¡Ë
¡¡¡þÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´¤ÎÀïÀÓ
¢¦£±²óÀï¡Ê£¸·î£³£°Æü¡¦¾åÌÓ¿·Ê¹ÉßÅçµå¾ì¡Ë
ÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´¡¡¡¡£µ£°£° £³£°£° £°¡½£¸
·²ÇÏ¡¦Ä¹ÌîÁªÈ´¡¡£°£°£´ £°£°£° £°¡½£´
¡ÚÅì¡Û¾¾ÎÓ¡¢ã·Æ£¡¢´äºê¡¢²ÃÆ£¡½À¾´Ü
¡Ú·²¡Û¹âÎÓ¡¢»ÔÀî¡¢µÈÅÄ¡½±óÆ£
¡Î»°¡ÏºäËÜ¡Ê·²¡Ë¡ÎÆó¡Ïº´Æ£¡¢¸åÆ££²¡¢´ØËÜ¡Ê°Ê¾åÅì¡Ë
¡¡¡ù½é²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤éº´Æ£³¤¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡££±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¸åÆ£¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢´ØËÜ¤Î±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£µÅÀ¤òÀè¹Ô¡££´²ó¤Ë¤ÏÀ¾´Ü¡¢ÃÝËÜ¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç²ÃÅÀ¡£¸åÆ£¤Ï£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡£
¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡Ê£¸·î£³£°Æü¡¦¾åÌÓ¿·Ê¹ÉßÅçµå¾ì¡Ë
°ñ¾ëÁªÈ´¡¡¡¡¡¡£°£°£° £°£°¡¡¡½£°
ÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´¡¡£³£±£± £±£±£Ø¡½£·
¡Ê£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë
¡Ú°ñ¡ÛºäËÜ¡¢¾®Åè¡¢¿ûÃ«¡½µÆÃÏ¡¢½©ËÜ
¡ÚÅì¡ÛÃæÂ¼¡¢ÌÚÂ¼¡½µÆÅÄ
¡Î»°¡Ï´ØËÜ¡¢°¤Éôàè¡Ê°Ê¾åÅì¡Ë
¡ÎÆó¡Ï¸åÆ£¡ÊÅì¡Ë
¡¡¡ù½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î°¤Éôàè¤Î±¦Á°°ÂÂÇ¤«¤é£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ë£µÈÖ¡¦¸åÆ£¤Î±¦Ãæ´Ö£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¡¢´ØËÜ¤Îº¸Ãæ´Ö»°ÎÝÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤òÀèÀ©¡££²²ó¤Î°¤Éôàè¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¾®¹ï¤ß¤Ë²ÃÅÀ¡££µ²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é±óÆ£¤ÎÅê¼ê¶¯½±°ÂÂÇ¤Ç¥³¡¼¥ë¥É·èÃå¡£
¡¡¢¦½à·è¾¡¡Ê£¸·î£³£±Æü¡¦¹âºê»Ô¾ëÆîÌîµå¾ì¡Ë
ÆÊÌÚÁªÈ´¡¡¡¡¡¡£°£³£° £°£°£° £²¡¡¡½£µ
ÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´¡¡£³£°£° £°£±£° £²£Ø¡½£¶
¡ÚÆÊ¡Ûº´Æ£¡¢ÅÄ¾å¡¢ËÜÅè¡¢ÎëÌÚñ¥¡¢´äÅÄ¡¢¸Å¸ý¡½ÎëÌÚ°ï¡¢²¬Â¼
¡ÚÅì¡ÛÃæÂ¼¡¢µÜºê¡½µÆÅÄ
¡Î»°¡ÏÅÄÃ«¡ÊÆÊ¡Ë
¡ÎÆó¡ÏÀÐÀî¡ÊÆÊÌÚ¡Ë°¤Éôàè¡¢º´Æ£³¤¡Ê°Ê¾åÅì¡Ë
¡¡¡ù£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó£²»à¤«¤é£³Ï¢ÂÇ¤òÍá¤ÓµÕÅ¾¤òµö¤¹¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢º´Æ£³¤¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç´ØËÜ¤ÎÍ·¥´¥í¤¬¼ººö¤òÍ¶¤¤Æ±ÅÀ¡£»Í·ª¤¬±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¡¦ÃæÂ¼¤Ï£µ²ó£·Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¡£
¡¡¢¦·è¾¡¡Ê£¸·î£³£±Æü¡¦¹âºê»Ô¾ëÆîÌîµå¾ì¡Ë
ÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´¡¡£°£°£° £°£±£² £°¡½£³
ÀéÍÕÁªÈ´¡¡¡¡¡¡£±£°£° £°£°£± £°¡½£²
¡ÚÅìËÌÃæ±ûÁªÈ´¡¦ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¡ú¤Ï¼ç¾¡¢Á´°÷£³Ç¯À¸
¡úÀ¾´ÜãÈæÆ¡ÊµÜ¾ëÀçËÌ¡Ë
ÃÝËÜ´²Âç¡ÊÀçÂæÀô¡Ë
ÌÚÂ¼ÍÛÅÍ¡ÊµÜ¾ëÀçËÌ¡Ë
µÆÅÄµåÀ®¡ÊÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à½¨¸÷¡Ë
ÀéÍÕô¥¡ÊµÜ¾ë·ª¸¶¡Ë
»Í·ªÑà²í¡ÊµÜ¾ëÀçÆî¡Ë
¸åÆ£ÆüÀ²¡ÊÀçÂæ¡Ë
ÎëÌÚ¼ßËû¡ÊµÜ¾ëÀçËÌ¡Ë
º´Æ£³¤Ç¯¡ÊµÜ¾ëÀçÆî¡Ë
°¤Éôàè±©¡ÊµÜ¾ëÀçËÌ¡Ë
ÃæÀîÈ»ÂÁ¡ÊµÜ¾ëÀçÆî¡Ë
¾¾ÎÓ½¡Í¤¡ÊÀ¹²¬¡Ë
º´Æ£Ï¡È»¡Ê³øÀÐ¡Ë
±óÆ£Âç²Ï¡ÊµÜ¾ëÀçÆî¡Ë
´ØËÜÁ±ÂÀÏ¯¡ÊÀ¹²¬¡Ë
°¤ÉôÎ¦¡ÊÀçÂæÃæÉô¡Ë
¿ùºêÅÍ²ä¡ÊÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à½¨¸÷¡Ë
µÜºêñ¥Î°¡ÊÀçÂæÀô¡Ë
ÃæÂ¼ÂÀ¼ù¡ÊÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à½¨¸÷¡Ë
´äºêÎ°À¸¡ÊµÜ¾ëÀçËÌ¡Ë
²ÃÆ£À¿å«ÅÍ¡ÊÀçÂæ¡Ë
ã·Æ£¾¢¡ÊµÜ¾ëÀçËÌ¡Ë
Æ£¿¹Ï¯¡ÊµÜ¾ëÃæ±û¡Ë