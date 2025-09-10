『べらぼう』書をもって世に抗う！ふんどし野郎（松平定信）の締め付けに抵抗する蔦重の戦い【後編】

田沼意次（渡辺謙）と蔦重が奔走して、江戸の混乱「打ちこわし」が収まったのに、さも自分の手柄のようにあることないこと「読売」に提灯記事を書かせる松平定信（井上祐貴）。

それを読んで「松平様はさすがだねえ〜」と安易に乗っかる町人たち。

さらに、質素倹約贅沢は禁止、批判も禁止と、狂歌などクリエイティブにまで圧力をかけ、田沼意次の部下にまで制裁を加える定信。そんな「ふんどし野郎」と戦うことを決意した蔦重は、意次に「最後の田沼さまの一派として。田沼さまの世の風を守りたいと思います。」と「書をもって抗う」ことを伝えました。

今まで、いろいろな戦い方をしてきた蔦重ですが、過去一とも言える大きな戦いを仕掛けます。本気の決意は幕府の締め付けと「見せしめ」に意気消沈しかかっていた、チーム蔦重たちの心を揺さぶったのでした。

質素倹約なんていうつまらねえ世の中に喧嘩を売る蔦重

「ふんどし野郎」の締め付けに、心の底から憤りを感じたのでしょう。本屋としての自分らしく「書をもって世に抗う」覚悟をした蔦重。

店に、絵師・戯作者・狂歌師など、“チーム蔦重”を集めます。そこで、「松平定信の世になり、質素倹約を強要され、これからは、ものづくりが厳しくなっていくと思う。けれど、自分はそんな世の中はゴメンだ」と伝えます。

「人々に倹約しろ！倹約しろ！と口うるさくいい、遊びに溺れるな、分を務めろとふんどし野郎はうるさいが、裏を返せば贅沢すんな、遊ぶな、死ぬまで働けってことだ。

そんな世、誰が面白えんです？面白いのはただ１人だけ、世をてめえの思う形にしたふんどし野郎だけじゃねえですか！」

と皆に言う蔦重。これは、ほんとにその通り。思わず、頷くチーム蔦重。

定信を「ふんどし野郎」呼ばわりしてはっきりと批判する蔦重に、「松平の質素倹約に励めのほうが正しい」と考えていた、ていの表情が大きく動揺したように変わりました。

政権に喧嘩を売ることになる蔦重の無謀とも言える覚悟に驚いたのもあるでしょう。けれども、「蔦重という人間はこういう人だった」と、日本橋に火山灰が降ったときに街を救った、彼の行動力に惹かれたことも改めて思い出したのではないでしょうか。

松平をおちょくる黄表紙と倹約なんかクソ食らえな豪華本

チーム蔦重に、力を貸して欲しいと頭を下げる蔦重の作戦は２つ。

わざと田沼政治を批判して松平の今の政治をも褒めあげることで、「一見、リスペクトしているように見せかけて、実はおちょくる」という内容の黄表紙本を出すこと。

意次に「書を持って抗う。そのためには田沼様を貶める思う」と断りを入れたのはこれが狙いだったのです。もちろん、意次もその狙いにピンときていたのでしょう。

「ふんどし野郎は、自分のいい噂を金払って提灯記事を書かせるようなやつだ。田沼様を叩くような内容なら見逃すのでは」と言います。

そして、もうひとつは歌麿（染谷将太）が「やっと自分の絵が描けた」と持ってきた植物や虫の絵です。それを、質素倹約ムードに反抗するべく、思いっきり贅沢な仕立てにして、狂歌を付けた豪華狂歌絵本にすると宣言します。

最初は乗り気ではなかった太田南畝（桐谷健太）も、歌麿の絵を見てクリエイティブ魂が呼び覚まされました。葉っぱに乗った毛虫の絵を見て

毛をふいて 傷やもとめん さしつけて

君があたりに はひかかりなば

と読みます。

画本虫撰（宿屋飯盛 撰・喜多川歌麿 画）耕書堂／蔦屋重三郎 『画本虫撰』(国文学研究資料館所蔵)出典: 国書データベース，https://doi.org/10.20730/200014778

「毛を吹いて瑕を求む」は韓非子の言葉で「人の欠点を強いて暴こうとして、自分の弱点をさらけだす」という意味。毛虫が夜這いを掛けようとして、うまくいかないというようなニュアンスでしょうか。

「毛虫が勢い混んで夜這いをしたとこで振られちまうよな」

「または、きれいごとを引っぺがして、お前の本性を暴いてやるともとれるな」

と盛り上がる狂歌師たち。

「今、お前が仕掛けた『読売』の提灯記事が功を奏して、単純な町人はそれに騙されてお前をちやほやしているが。松平定信よ、そのきれいごとをひっぺがして、その本性を暴いてやる」とも取れますね。

実際、意次が町人たちに「お救い米」を配ろうと奔走したのにも関わらず、米の供給をわざと止めたのは定信。米が手に入らずブチギレた町人たちが「打ちこわし」をしている最中、寝床で寝そべり微笑みながら黄表紙に魅入る定信。そんな事実を知ったら、まるで“推し”のように、キャッキャッしていた女性たちも、ドン引きするのでは……と想像してしまいました。

質素倹約の世の中なんかごめんだ！反抗の狼煙をあげる“屁踊り”

「こういうクリエイティブがない遊びのない世の中なんか「屁」だ！」と太田南畝が立ち上がり、恒例の“屁踊り”が始まります。

“屁踊り”は、以前は「俺たちは屁のように取るに足らない存在だから自由に書いて楽しもうぜ！」というニュアンスだったのんですが、今回の“屁踊り”は「ふんどし野郎が質素倹約で作ろうとしているつまらない世の中なんか屁だ！そんな世の中冗談じゃねえ」という怒りや批判を込めた踊りでしたね。

ていは、蔦重の覚悟の言葉に感動し、「夫の「我が心のままに生きる」は止めることはできない。そんな蔦重にクリエーターたちが感銘を受けている。」と思ったように見えました。頑固で融通が効かないように見えて、柔軟なところもあるていは、思いを新たにしたのかもしれません。まさかのお堅いふざけたりしない彼女が“屁踊り”に参加したのにはびっくりしましたね。

最初、おずおずと踊りつつなかなか“屁踊り”の輪には入れない姿は、まるで大縄跳びには入れない子どものようでした。けれども、緊張の面持ちで、やっと輪に入ったかと思ったら思い切り「屁！屁！」と声を張って踊っていたのが、実に微笑ましかったですね。

「二度と店を潰すのはゴメンだ」と言っていたとしても、定信の言うとおりに従い質素倹約に励み遊びや贅沢はせず禁欲しているだけでは、エンタメや本の魅力はなくなり人々は買わなくなり当然客足も遠のき、結果店が潰れることになるという蔦重の考えが理解できたのでしょう。

耕書堂の女主人として腹を括ったのだと感じました。

耕書堂の新しい本を手にとった定信の心境はいかに…

そんな蔦重が、定信に抗うために、定信の政策をおちょくった黄表紙、『文武二道万石通』『悦贔屓蝦夷押領』『将門秀郷時代世話二挺鼓』が出来上がります。

『文武二道万石通』（朋誠堂喜三二作）は、定信の「文武！文武！」と、武士に学問と武芸の両方に励めというお達しを茶化すような内容。

『文武二道万石通』(東京都立中央図書館所蔵) 出典: 国書データベース，https://doi.org/10.20730/100061921

『悦贔屓蝦夷押領』（恋川春町作）は、源義経が平泉で戦死せずに北海道に逃れたという伝説を下地に、松平定信の融通の利かない性格や寛政の改革を揶揄した内容。

『悦贔負蝦夷押領』(東京都立中央図書館所蔵) 出典: 国書データベース，https://doi.org/10.20730/100093693

『将門秀郷時代世話二挺鼓』（山東京伝作）は、平将門のいた時代設定で、意次派の失脚した世相を穿ってみせたもので、「七つの魂」とは田沼家の紋所「七曜紋」のことを暗に示し、登場人物の俵秀郷も佐野政言をモデルにしたとされています。

『将門秀郷／時代世話二挺鼓』(東京都立中央図書館所蔵) 出典: 国書データベース，https://doi.org/10.20730/100077037

さらに、『画本虫撰（えほんむしえらみ）』（宿屋飯盛 撰・喜多川歌麿 画）は、彫りや摺り、仕立てにもこだわった豪華な絵本で、歌麿の優れた観察眼と写実力とが遺憾なく発揮されている本。見開きに２種類の虫と植物を描き、その虫を題にした恋の狂歌２首を取り合わせている豪華本です。

ドラマでも、雲母がキラキラしていて実に美しく再現されていましたね。

「画本虫ゑらみ」歌麿 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1288345/1/8/

松平定信は、個人的には黄表紙を非常に愛している人物。耕書堂の新しい黄表紙ができたと家臣がお盆に並べて、差し出したとき、思わず嬉しそうに微笑んで手にとっていましたね。

もし、この時代でなければ、田沼意次への確執がなければ、黄表紙大好きオタクと出版元の蔦重とは気が合って、「こんな本を作ったら面白いのではないか？」などと盛り上がったかもしれません。

蔦重の本を手にとった、定信の心境やいかに。今後の展開が怖いですが、どのように森下脚本で描かれていくのが注目です。