¥ê¡¼¥°¥ï¥óÇÆ¸¢¤«¤é3µ¨±ó¤¶¤«¤ëÌ¾Ìç¡¡¿·HC¤Ï°Û¿§¤Î·ÐÎò¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤ËËâË¡¤Ï¤Ê¤¤¡×Â÷¤µ¤ì¤¿Éü¸¢¤Ø¤ÎÆ»¡½¡½ºë¶ÌWK¡¦¶âÂôÆÆHC
ºë¶Ì¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä²¦ºÂÃ¥²ó¤Ø¡¢BK¥³¡¼¥Á¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¶âÂôÆÆHC¤Î»×¤¤
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Îºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤Ï¡¢8·î1Æü¤Ë¶âÂôÆÆBK¥³¡¼¥Á¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¾º³Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¤¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¥º´ÆÆÄ¡Ê¸½¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡ÊNZ¡Ë¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥º¡Ê¥«¥ó¥¿¥Ù¥ê¡¼¡Ë¤òºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÈÃÃ¤¨¡¢ºë¶ÌWK¤Ç¤â11µ¨¤ÎÇ¤´ü¤Ç5ÅÙ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¾¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¿·HC¤Ï¡¢Êì¹»·ÄØæµÁ½ÎÂç¤Ç2015-18Ç¯¥·¡¼¥º¥ó»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤òµá¤á¤Æ¥Ç¥£¡¼¥ó¥º´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò6¥·¡¼¥º¥ó³Ø¤ó¤Ç¤¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£Ëè¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é3µ¨ÇÆ¸¢¤«¤é±ó¤¶¤«¤ëÌ¾Ìç¤ò¡¢¤É¤¦ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ØÆ³¤¯¤Î¤«¡£ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ ¹¨¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡¿·ÂÎÀ©¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿8·î25Æü¤Î¥Á¡¼¥à»ÏÆ°Æü¡£ËÙ¹¾æÆÂÀFW¥³¡¼¥Á¤¬¼õ¤±»ý¤Ã¤¿µï»Ä¤êÎý½¬¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿·HC¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎBK¥³¡¼¥Á¤«¤é¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¾å¤Ç¤ÏÌò³ä¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤¹ÀéÍÕ¡¦±º°Â»Ô¤ØÌá¤ë¤Î¤Ï½µËö¤Î¤ß¡£¤¤¤ï¤ÐÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Î¿È¤À¤¬¡¢Æü¾Æ¤±¤¿²£´é¤Ï·ÄØæ¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤Ç¤ËËÌ´ØÅì¤Î½»¿Í¤Î¤â¤Î¤À¡£¡Ö·îÍË¤«¤éÅÚÍË¤Þ¤Ç¤³¤Ã¤Á¡Ê·§Ã«¡Ë¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¡¢ÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¤Ï¤Þ¤¿·§Ã«¤È¤¤¤¦À¸³è¤¬6Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡ÊHC½¢Ç¤¤Ç¡Ë¤â¤¦½µËö¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯¡È¥ê¡¼¥°ºÇ¶¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Î½Å¤ß¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅöÁ³¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤¤À®ÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤Î½Å¤ß¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HC¤ËÂØ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¥³¡¼¥Á¤â¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°Í¥¾¡5ÅÙ¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥ó½éÇ¯ÅÙ²¦¼Ô¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤Î±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ï°ÛÎã¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¶âÂôHC¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢·ÄÂç¡¢NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ê¸½±º°ÂD-Rocks¡Ë¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ÎÓ²í¿Í»á¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆÎÓ»á¤È¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¸½ÆüËÜÂåÉ½HC¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Êì¹»¤ÎHC¤ò¼¤·¤Æ¤«¤éÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ÐÎò¤äÂÀ×¤È¤ÏÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥º¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥í¥Ó¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¥º¤Î²¼¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤º¤ËÁª¼ê¤«¤é²¿¤«¤ò°ú¤½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¤é¥³¡¼¥Á¤«¤é¥Ñ¥Ã¤ÈÅú¤¨¤¬Ìã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤óËÍ¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï²¿¤â¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¶µ¤¨¤ÆÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢Ìã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶µ¤ï¤ëÂ¦¤«¤é°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¼èºà¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥³¡¼¥Á¤¬Íè¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤¬¾·¤¤¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¥º»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë²¿ÅÙ¤âÅö»þ¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿·²ÇÏ¡¦ÂÀÅÄ»Ô¤òË¬¤Í¤¿¡£Ì¾¾¤È¿È¹½¤¨¤Æ²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¥º»á¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¡¢»°ÍÎÅÅµ¡À½¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëµ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÁµÌäÅú¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¥º»á¤òÌ¾¾¤¿¤é¤·¤á¤¿»ñ¼Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤òÌä¤¦¥í¥Ó¡¼Î®¡Ö¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÌ¾¾¤¬Áª¼ê¤Ë¡È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡É¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¼«¿È¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤É¤³¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼«È¯Åª¤ËµæÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Åú¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÌÞÏÀ½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÁª¼ê¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÌä¤¦¤³¤È¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òºÇ¶¯·³ÃÄ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Î¤¬¡È¥í¥Ó¡¼Î®¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤ÎÊý¤¬»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ËÃ£¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¶µ¤¨Êý¤â¿Í¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»þ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤òÅÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¡¢¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¿§¡¹¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÌã¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤¬¾ï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡6¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤ê¥Ç¥£¡¼¥ó¥º´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç³Ø¤ó¤À¶âÂôHC¤À¤¬¡¢Ì¾¾¤«¤é¤Î³Ø¤Ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ìÈÖ¤ÎÍßË¾¤Ï¡¢¾ï¤Ë²¿¤«¿·¤·¤¤¿Í¤È¤«¡¢Ã¯¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ðº£²óFW¡¢BK¥³¡¼¥Á¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÙ¹¾æÆÂÀ¤ä¥Ð¥ó¥¸¡¼¡Ê¥Ù¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢¶¦¤Ë¸µºë¶ÌWK¡Ë¤é¤È»Å»ö¤ò½ÐÍè¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ËÙ¹¾¤ä¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬ÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¿·HC¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÏµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ÄØæ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢Ãæ³Ø1Ç¯¤«¤éÅÁÅý¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ÇÂÊ±ßµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏSO¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÃíÌÜ¹»¤Ç¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤äÂåÉ½¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½»Í§¶ä¹Ô¡Ê¸½»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ë¤Ø¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ÏOB¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î½µËö¤È¤¤¤¦À¸³è¤òÁª¤ó¤À¡£¤·¤«¤·Æþ¹Ô6Ç¯ÌÜ¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¥×¥í¥³¡¼¥Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ÄÂçÂç³Ø±¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿ÎÓ²í¿Í´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¡¢NTT¥³¥à¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î±³Ø¤ò·Ð¤ÆÊì¹»HC¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡·ÄÂçHC»þÂå¤Ï¡¢Æþ»îÆñ¤Ë¤è¤ëÉô°÷³ÍÆÀ¤ËÉå¿´¤·¤Ê¤¬¤é¤â´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³Àï¤Ç4°Ì¡¢4°Ì¡¢2°Ì¡¢3°Ì¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È1ÊâµÚ¤Ð¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤¿¡£Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤â½¢Ç¤2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·ÍýÂç¤Ë24-29¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç¤Ë28-33¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Ë19-20¤ÈÀÜÀï¤ò±é¤¸¤ÆÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼èºà¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤È1¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦·ÄÂç´°Á´Éü³è¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ã¤»ØÆ³¼Ô¤ÏÅÁÅý¹»¤Ç¤Î¸ª½ñ¤¤ä°ÂÄê¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ºë¶ÌWK¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°ÂÎÀ©¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¥º»á¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ø¤ÈÂà¤¡¢6µ¨¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÊBK¥³¡¼¥Á¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¶âÂô¤¬HC¤Ë¾º³Ê¤·¤¿°Ê³°¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬»Ä¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤Î¸òÂå°Ê³°¡¢¸¶Â§¤Ï¸½¹ÔÂÎÀ©¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡¢ºòµ¨¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤À¤Ã¤¿ËÙ¹¾¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹â¤¤·Ð¸³ÃÍ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤¬²Ã¤ï¤ê¿·HC¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Ð¸³¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥àOB¤â¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢À¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶âÂô¤ò¸½¾ì¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¿ø¤¨¤¿ºë¶ÌWK¤À¤¬¡¢¡È¥Ý¥¹¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ôÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¡¢ÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
°À²°GM¤¬ÌÀ¤«¤¹´ÆÆÄ¿Í»ö¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡Ä¡×
¡Ö³°¤«¤é¡ÊHC¤ò¡ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»ØÆ³¼ÔÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤ÏGM¤òÌ³¤á¤ë°À²°¸ç¤À¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¥ºÁ°´ÆÆÄ¤È¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î½¢Ç¤°ÊÁ°¤«¤é·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤Ø¤Î½õ¸À¤òÁ÷¤ê¡¢Äê´üÅª¤ËÍèÆü¤·¤ÆÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ç¤â¶¯²½¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´º¤¨¤Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃ»´üÅª¤Ê¶¯²½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¥º»á¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¿Íºà¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃæÄ¹´üÀïÎ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢ºë¶ÌWK¤¬Ëè¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¸½ºß¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Íèµ¨¤â¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤âÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤â¤½¤í¤½¤í¡ÊÂàÇ¤¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤È¤«2Ç¯¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢4Ç¯Á°¡¢5Ç¯Á°¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ç¤¹¡×
¡¡°À²°GM¤Ï¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÍ¦Âà¤ò·è¤á¤¿»Ø´ø´±¤â¼óÇ¾¿Ø¤â¡¢¥³¡¼¥Á¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¿Íºà¤ÎÃæ¤«¤é¸åÇ¤¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶âÂô¤¬¥¦¥Á¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤«¤é¼¡´üHC¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¥¦¥Á¤ÎOB¤ÇÄ¹¤¯¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Íºà¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¸åÇ¤¤ËÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢³°¹ñ¤ÎÍ¥½¨¤Ê¡¢Ì¾¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¤¬ÂçÀªÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤À¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤â¹Í¤¨¤ÆÍè¤¿¤·¡¢¥×¥íÁª¼ê¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÚ¾í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í»ØÆ³¼Ô¤Î°éÀ®¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎOB¤âÁ³¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡È³Àº¬¡É¤Ë¹´¤é¤Ê¤¤¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦»ëÌî¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¶âÂôHCÂÎÀ©¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥à·ÇºÜÁ°¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤Î¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é½ÐÍè¤¿¤Î¤«¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀè¤ËÀ®ÀÓ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¡¢ÌÜÀè¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¡¢Â»ÆÀ¤À¤±¤Ç¤ÏÃæÄ¹´ü¤ËÅÏ¤ë¡È¾¡¼Ô¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡É¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾º³Ê¸å¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¿·HC¤À¤¬¡¢ÌÞÏÀ¼«¿È¤¬¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃ»´üÅª¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Ìò³ä¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âHC¤À¤ÈÄ¹´ü¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãæ´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¿ô½µ´Ö¤ÇÎý½¬»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤½¤³Á°¤«¤é¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍ½ÁÛ¤ÎÈÏáÆ¤Ç¤¹¤¬¥í¥Ó¡¼¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È»þÂå¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´ÆÆÄ¤ËÅê¤²¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï·èÄê¸¢¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤â¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é²áµî3¥·¡¼¥º¥ó½àÍ¥¾¡¡¢½àÍ¥¾¡¡¢¥Ù¥¹¥È4¤ÈÇÆ¸¢¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤º¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥ß¥¹¤È¤«¤Ç¾¡ÇÔ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð12Àá¤ÇBLÅìµþ¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤¬56¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤¹¤´¤¯¹â¤¤¿ôÃÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÄÌ¾ï¤Ê¤é80¡ó¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤È°ì´ÓÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬º£°ìÈÖ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤ÉÉ¬¤º¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´¤Ë¤È¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¡Ê¾Ã¶ËÅª¡Ë¤Ë¼õ¤±¿È¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿3Ê¸»ú¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ä¡×
¡¡10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö¼´¤Ç¹ñÆâºÇ¶¯¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢·ø¤¤ËÉ¸æ¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤Ð°ìµ¤¤Ë¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤ò´Ù¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£º£¤Ç¤â¤É¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢BK¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¸½¾ì¡ÊÁª¼ê¡Ë¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÌÜÀþ¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤ò6¥·¡¼¥º¥ó¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ë¡Ö°ÂÁ´¡×¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦¼é¤ê¤Î»ÑÀª¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÁÅý¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢°ì½Ö¤ÎÁê¼ê¤Î·ä¤ò°ìµ¤¤ËÃå¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢BK¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ò¤³¤¦ÌÀ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¼çÂÎÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ä¹»¡¦·ÄÂç¤ò»Ï¤á¡¢NTT¥³¥à¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¶âÂô¤À¤¬¡¢½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î3Ê¸»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥ª¥Õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÎ¾Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç½Æ°Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬À¨¤¤¥é¥°¥Ó¡¼¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ö¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Æ°ìÈÖ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¸ÄÊÌº¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼çÂÎÀ¡×¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤Ç¤Ï2Ç¯¡¢3Ç¯¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ç¾¡¢´ÆÆÄ¡¢GM¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÈÓÅç¶Ñ¥·¥Ë¥¢GM¤ò»Ï¤áÂçÅìÊ¸²½Âç²«¶â»þÂå¤ÎOB¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢ËÛÊü¤Ê¤¬¤é¹çÍýÅª¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¡¢¸½Ìò¤Î°ð³À·¼ÂÀ¤Þ¤ÇÂ³¤¯±ÝËÜ½ßÊ¿¡¢»°Âð·É¡¢ÁúÂ¼À¿°ì¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÅì³Ø±¡Âç½Ð¿È¼Ô¤Î¼«Í³¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Çµ¬Î§¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¤½¤ì¤é¤òºòµ¨°úÂà¤·¤¿ËÙ¹¾æÆÂÀ¤é¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ØÆ³¿Ø¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀï¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÎ®µ·¤À¡£
¡¡¿À¸ÍÀ½¹Ý¡¢Åì¼ÇÉÜÃæ¤é¤Ë¶þ¤·¤Æ¥·¥ë¥Ð¡¼¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þÂå¤«¤é¡¢¹ñÆâºÇ¶¯¤ò¸Ø¤ë¤Þ¤Ç°é¤Þ¤ì¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ºâ»º¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂÎÀ¤Ë¡¢¿·HC¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ò»Ü¤·¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤ËËâË¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤ÏÂç¤¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë½ê¤ÏÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¹´¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎã¤¨¤Ð¥×¥ì¡¼¡Ê¥é¥ó¡Ë¤Î²ÃÂ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¦¥§¥¢¥Í¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¤â¤¦°ì²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÅÁÅý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¿·¤¿¤Ê»Ø´ø´±¤Î²¼¤Ç¡¢ÌîÉð»Î¤¬·þÅÚ½ÅÍè¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡ÊµÈÅÄ ¹¨ / Hiroshi Yoshida¡Ë
µÈÅÄ ¹¨
¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç1995Ç¯¤«¤é¥é¥°¥Ó¡¼Ã´Åö¤È¤Ê¤ê¡¢Ã´Åöµ¼Ô1¿Í¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê365Æü·ç¤«¤µ¤º¥é¥°¥Ó¡¼¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·Â³¤±¤¿¡£1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤È2015Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¾¡Íø¤È¤¤¤¦¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÈÖ¶¸¤ï¤»2»î¹ç¤ò¸½¾ìµ¼Ô¤È¤·¤Æ¼èºà¡£2019Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤Ã´Åöµ¼Ô¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¿ÍÌ®¤ä¾ðÊóÌÖ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸þ°æ¾¼¸ã¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥ï¥ó¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤éÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½»ØÆ³¼Ô¿Í»ö¤Ê¤É¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¤Ï1999¡¢2003¡¢07¡¢11¡¢15¡¢19¡¢23Ç¯¤È7Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¼èºà¡£