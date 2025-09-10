¡ÖÂçÎÓÁÈ¡×¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×¡ÖSMBC¡×¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¡×¡ÖJES¡×¤Û¤«¡ÄÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬Ë½Íî¤·¤¿¤éÇã¤¤¤¿¤¤ÍË¾³ô¤ò¼ÂÌ¾¸ø³«¡ª
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÚÊÆÍø²¼¤²¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¤«¡ÛÀÐÇË¼Ç¤¤Ç³ô¹â¤Ç¤â¡¢9·î¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ö½Ö´ÖË½Íî¡×¤ËÈ÷¤¨¤è¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï10Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡©
³ô°ì¶Ú55Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ëÊ¿Ìî»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï'70Ç¯¤ËÎ©²Ö¾Ú·ô¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤«¤é¥Ë¥¯¥½¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ì·ÐºÑ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤´Ö¤ÎµëÎÁ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Î·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë40¡Á50Âå¤Ï¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ¤·¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Êª²Á¹â¤Ë±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤º¤ìµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢'80Ç¯Âå¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Î¤È¤¤Ï¡¢ËèÇ¯¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì·ÐºÑ¤Ï³ô²Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç³ô¹â¤ÏÂ³¤¯¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬5Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢6Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢10Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿´ë¶ÈÁªÂò¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ê¤«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂåÉ½¤ÎÃæÌîÀ²·¼»á¤À¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÁ°Äó¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÏÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¶È¼ï¤Ç¤â¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë´ë¶È¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¤ÎÍ¥¾¡ÎôÇÔ¤Ï¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¡¢¹â¤¤Íø±×À®Ä¹Î¨¤ò¸«¹þ¤á¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÌÃÊÁ¤ò¡¢³ô²Á¤¬Ä´À°¤·¤¿¤È¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÅö¼Ò¤ÎÅê»ñÀè¤Î°ì¤Ä¤ËÌ£¤ÎÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¹ñÆâ³°¤È¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÌ£¤ÎÁÇ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¥Õ¥£¥ë¥à¤â°ú¤Â³¤¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÎäÅà¿©ÉÊ»ö¶È¤âÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÀ¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÌÃÊÁ¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»Å¹þ¤ß¤¿¤¤ÍË¾³ôª
Á°½Ð¤Î²Ï¹ç»á¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¾®·¿³ô¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥È¤ÎµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¼ê¿ôÎÁ¼ýÆþ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥Ð¥¤¥ª¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¼À´µ¸þ¤±¤ÎºÆÀ¸ºÙË¦Ìô¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÂç²½¤±¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£³ô²Á¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Î·Ð¸³¤«¤é²¦Æ»ÌÃÊÁ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¤ÎÊ¿Ìî»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÁê¾ì¤Î²£¹Ë¤Ï¶ä¹Ô¤Ç¡¢Î¾Âç´Ø¤¬·úÀß¤ÈÉÔÆ°»º¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¶ä¹Ô¤Ï¶âÍø¤ÇÌÙ¤«¤ë¤·¡¢·úÀß¶È¤â¹â¤¤¹©Èñ¤Ç¼õÃí¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤Ç¤ÏDX²½¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢·úÀß¤Ç¤ÏÇÛÅöÀ¯ºö¤¬¤¤¤¤ÂçÎÓÁÈ¡¢ÉÔÆ°»º¤Ç¤ÏÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¤ËÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ä»°°æÉÔÆ°»º¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
Ë½Íî¤ËÏµÇâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤¿¤¤¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯09·î15Æü¹æ¤è¤ê
