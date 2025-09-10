米ジョージア州で韓国人労働者が移民当局により大規模に拘禁された事件に対し、ホワイトハウスが外国企業労働者のビザ問題などを解決するために担当省庁が共同対応していると明らかにした。

ホワイトハウスのレビット報道官は9日の会見で、現代自動車とLGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場で起きた今回の問題の再発防止次元で米政権がビザ関連法規改正などを推進するのかを問われこのように答えた。

レビット報道官は、トランプ大統領が「先週日曜日（7日）に世界の外国企業と彼らが米国で行う投資に対しとても感謝するという声明を発表した。彼はこれら企業が高度で熟練し訓練された労働者を（米国に）連れてくることを望んでいる」と伝えた。

続けて「彼らが半導体のような非常に特殊な製品やジョージアのようにバッテリーのようなものを作る時はさらにそうだ」と話した。その上で「大統領はこれら外国企業が米国人労働者を雇用し、この外国人労働者と米国人労働者が一緒に働き互いに訓練し教えることを期待する」と強調した。

レビット報道官は「そのため大統領がとても微妙ながらも責任ある立場を取ったもの。国土安全保障省と商務省がこの問題にともに対応している」と明らかにした。出入国・移民政策を総括する国土安全保障省と外国企業の投資誘致を担当する商務省が米国投資企業所属労働者の滞在資格問題を解決する代案を探しているという意味と解説される。

トランプ大統領は7日、交流サイト（SNS）で今回の問題と関連し「あなた方の投資を歓迎し、われわれはあなた方が立派な技術的才能を持った賢い人材を合法的に連れてきて世界水準の製品を生産することを推奨する。われわれはあなたがそうできるようにそれ（人材を連れてくること）を迅速で合法的にできるようにしたい」と言及した。