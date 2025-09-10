読者だけが騙される！叙述ミステリーの傑作に仕込まれたフェアな嘘……リアルと現実の境目にアナタは気づけるか!?

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は「叙述ミステリー」の傑作をピックアップ。ミステリーといえば普通は、登場人物全員がわからない事件の謎を探偵役が解き、犯人やトリックを暴いていくというものですよね。この叙述ミステリーというのは作家が「読者だけを騙す」というものだそうで……。今回も傑作中の傑作をご紹介しますので、お楽しみください！

傑作小説を巡って起きる悲劇……

皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。

本日は「叙述ミステリー」の名作といきましょう。まず叙述ミステリーとはなんぞやという話なんですが、簡単に説明すると、文章の構成や語り口で読者の盲点を突いて、最後に驚きの結末に持ち込むというものです。

例えば、ずっと女性だと思っていた登場人物が、読んでいたら最後に男性だったとわかるとか、若い人だと思っていたら高齢者だったとか。閉鎖された空間に6人しかいない設定だと思っていたら、読者には巧妙に隠された7人目の人物がいた、とか。

このポイントは、物語の中にいる登場人物たちにとっては、別に隠されているワケではないのでわかっているんです。この人は男性だ、この人は高齢者だ、この空間には7人いる。だけど読み手にだけ、あくまでもフェアな書き方で、注意深く読めば作者の仕掛けがわかるような巧妙な筆法で物語を進めていく。

叙述ミステリーの名作は、普通に読めば仕掛けにはまず気づけないので、最後はスカッと騙される爽快感が得られます。ミステリーぐらいですよ、騙されて爽快感を得られるのは。実生活で騙されたらストレスしかないでしょ。

そんな叙述ミステリージャンルの大家、達人、折原一（おりはら・いち）先生の作品と参りましょう。

折原一著『倒錯のロンド 完全版』

僕ね、恐らく人生で初めて叙述ミステリーに触れたのが、中学生の時に読んだ折原先生の作品です。この作品ではなかったんですが、折原先生の叙述ミステリーを初めて読んだ時に、面白いっていうよりも「んん!?すごい！なんだこりゃ!?メチャんこ騙された！」という衝撃の方が強かった記憶があります。

折原先生は数々の叙述ミステリーの佳作を世に出しています。作品のうちの8〜9割ぐらいは叙述ミステリーなんじゃないかな。惜しむらくは現在も書店で買える作品があまり無いのよ。古本では買えるんですけど。

今回紹介するデビュー2作目にあたる1989年に出た『倒錯のロンド』は完全版として現在も講談社文庫で一般の書店で購入できます。さあ、どんな物語なのか。どんな仕掛けが施された作品なのか、皆さんもじっくりと考えてください。

まずは、山本安雄というミステリー作家を目指している中年男性が主人公の1人です。彼は長年ミステリー作家を目指していたんですが、年齢的にもう後がない。次に新人賞に引っ掛からなければ、作家を諦めようと思っていたところ、窮すれば通ずといったところでしょうか。ある時、天啓に撃たれたかのようにストーリーを思いついて、一気呵成に傑作を書き上げる。これはもう間違いなく、客観的に見ても自分の作品は傑作である。新人賞も取れるだろうという力作なんです。

これをワープロで（時代ですね）清書をしたんですが、手伝ってくれていた友人の城戸という男が、なんとフロッピーディスクに保存した原稿データと元のナマ原稿を入れた紙袋を電車に置き忘れて紛失してしまうんですよ！

そして、この原稿を拾ったのがもう1人の主人公、永島という男性です。彼は城戸が紙袋を電車の網棚に忘れて降りようとしているのを見て、「ちょっと！忘れ物だよ！」と伝えようとするんですが、ドアが閉まっちゃって渡しそびれる。紙袋の中を改めると山本安雄と書いてあって住所もある。で、どうやら小説の新人賞に何かを応募しようとしているというところまでわかったので、届けてあげようとする。そこから様々な勘違いやすれ違いが起きて、後々悲劇に繋がっていきます……。

城戸は、網棚に忘れたって気がついてすぐ鉄道会社に問い合わせるんですけども、そういった忘れ物はないと言われるんですね。いま言ったように、永島が自分で届けようと思って回収しちゃったので。そして永島は中身が小説だと知って、原稿を返すだけではなくて、ちょいとした遊び心で読んで感想も添えて伝えよう、と考えるんですよ。

ところがこの小説、一読するとやっぱり度肝を抜かれる傑作なわけです。「これはすごい……」と。

この作品を書いた山本安雄という人は、これできっとデビューできるだろうと確信して、書かれてあった住所のところまで原稿を届けるんですが、山本安雄の自宅アパートに着いた時に、ちょうど原稿の紛失のお詫びに来ていた城戸と建物の前で会うんです。

永島は、棚に原稿を忘れた人が山本安雄だと思っているから、いま目の前にいる城戸が山本安雄だと思っているんです。もうアンジャッシュのすれ違いコントです(笑)。そしてこれまたふとしたことに、そのタイミングで原稿一式を渡しそびれてしまいます。

さてその時、実は永島は人生があまりうまくいっていない時でした。心のなかで悪魔が囁きます。この傑作を自分の作品として新人賞に応募して、一千万円の賞金をもらってしまおうかな、と。でも、もし本当に受賞した場合、山本安雄に自分の作品が知らない人間によって応募されたとバレてしまう。どうしよう、そうか、「山本安雄」にこの世からいなくなってもらえばいいんだ――。

そうして永島は、城戸を山本安雄と勘違いしたまま、殺害計画を立てる。結果としてまたいくつかのすれ違いや偶然が重なって、城戸は永島に殺されてしまう。そして城戸殺害の容疑者として、なんと山本安雄が逮捕されるんですよ。原稿を紛失したことで揉めて命を奪ってしまったんじゃないかという理由で。

ただ、この事件のニュースを見て、永島は愕然とする。この時初めて、自分が殺したのは山本安雄ではなく、城戸という男だと知るんです。ちなみに山本安雄は城戸が原稿を紛失した後、新人賞の応募締め切りまでまだ時間があったので、もう一度記憶を頼りに同じ小説を書いていました。そんな時に、身の覚えのない友人殺害の重要参考人になってしまったワケですから、無実の証明はもちろんなんだけど、とにかく締め切りまでに新人賞に応募したくて気が気じゃないんです。

永島は永島で、本当の山本安雄を生かしておけば、受賞したところで賞金ももらえない上に、いずれ城戸殺害の容疑も自分にかかると考え、本物の山本安雄についても殺害計画を立てます。

取り調べ後に釈放された山本安雄が原稿を投函するために家に戻ってきたところ、永島は山本安雄を襲撃します。この時、山本安雄にとっては幸いなことに、一命を取り留めて気絶しただけで済むんですね。一時的に目を醒ました山本安雄は、大切に隠していた原稿を郵便局に届けるんですが、襲われた傷が元で再び昏睡状態に陥り病院で眠り続けることになる。

1ヶ月半後、昏睡状態から醒めた山本安雄は、まず新人賞の原稿が間に合ったかどうかが気になります。無事に届いてさえいればきっと受賞しているだろうと。自信のあるその作品は『幻の女』という名前なんですが、新人賞の結果を見ると、なんと『幻の女』が「白鳥翔」というペンネームの、自分とは別の人物が受賞している。

どういうこと!? そこで気がつくんです。城戸を殺し、さらに自分を襲ったのはこの白鳥翔だと。盗作のために一連の事件を起こしたんだろうと。

ここからですね。山本安雄による白鳥翔、読者には永島という名前が明かされている男に対する復讐が始まる。はたして『幻の女』という小説が山本安雄の作品であること、また白鳥翔の犯罪を、白日のもとにさらすことができるのか――。

このミステリーね、登場人物が非常に少ないんです。もちろん重要じゃないモブキャラ的な人物、警察官だとか隣人だとか何人も出てきますけれども、重要な人物は山本安雄、城戸、白鳥翔・永島。それからもう1人、白鳥の恋人という女性が出てくるんですが、彼女は自分の恋人が盗作して受賞したんじゃないかと疑って、真相にたどり着きそうになったところで何者かに殺されてしまう。

これもやはり白鳥翔がやったのか？ まぁ何にしても生きてる登場人物ってほとんどいないんですよ。この人数ですよ。どうやって物語を面白くして驚きの結末に持っていくのか。

僕が思う本作のポイントは41ページ目にあると思うんです。どういう場面かと言うと、山本安雄が傑作のアイディアをひらめくシーンなんですね。この41ページ目のひらめきさえなければ、もしかするとこんな事件は起きなかったかもしれない。

それから著者の「あとがき」「解説」が巻末にあるんですが、ここまでが作品の中に含まれるというスタイルなんです。尻尾の先までミステリーとして仕上がっているエピローグがあって、その辺から物語が現実とクロスしていくんですが、最後に著者の解説をもって完成となる。その解説ははたして折原一が書いているのかそれとも山本安雄が書いているのか。折原一冴えわたる文章テクニックをご堪能ください。

折原一著『倒錯のロンド 完全版』

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづき】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前