津波避難、「車で逃げ」てはいけない…移動は「徒歩」、知っておくべき避難の原則

カムチャツカ半島付近の地震における津波や被害の状況

7月30日（水）8時25分頃に、ロシア・カムチャツカ半島付近を震源とした地震により津波警報が発表されたことは記憶に新しい。日本では昨年1月1日に発生した能登半島地震以来の津波警報が発表された地震となった。

日本は巨大な津波が繰り返す地域であり、津波からの避難は今後の地震防災にあたって重要な要素となるが、幾つかの課題が明らかとなって来ている。

本論では、カムチャツカ半島付近の地震津波に対する対応を含めて、津波避難にかかわる課題や、課題を活かして実効性の高い避難を促している自治体などについて紹介する。

カムチャツカ半島付近で起きた津波の概要として、気象庁は当初地震の規模をマグニチュード8.0と推定して同日8時37分に津波注意報を発表した。その後、地震の規模がマグニチュード8.7に修正されたことで、同日9時40分に津波警報に切り替えの発表が行われた。

地震の規模が非常に大きかったこと、また直接襲来した津波に加えて太平洋の海底地形によって反射した津波が日本沿岸に到達したことなどで、津波は長い時間日本沿岸に到達し続けていた。全ての津波警報が解除されたのは翌日31日(木)16時30分であり、警報の継続が長い地域ではおよそ1日と7時間日本の太平洋沿岸の広い範囲に津波警報が発表されていたものとみられる。

気象庁によると、国内では北海道から沖縄の95地点で津波が観測され、最大の高さは岩手県久慈港の1.4m、このほか北海道から東北、関東沿岸などで1m以下の津波が観測されている。

津波の直接の被害として、陸域への影響は限定的であったとみられるが、東北地方を中心に漁業施設などに被害が生じた。このほか、避難中の事故や、暑い時期ということもあって熱中症、また夏休み期間ということもあって各地の交通等に大きな影響があった。

また、津波からの避難に際して幾つかの人的被害が報告されている。津波警報が出ていた三重県熊野市の国道で、軽乗用車が道路脇の崖から30mほどの崖下に転落し、運転していた58歳の女性が死亡した事例があった。女性は「高台に車を置いてくる」と家族にメッセージを送っていて、1人で避難場所に向かう途中だったとみられる。

津波注意報が発表されていた宮崎県宮崎市内の小学校で、津波注意報の発令を受け、上の階に避難しようとした60代の女性教員が階段で転倒し、頭に軽傷を負った事例も報告されている。

また、猛暑の中で避難が長引いたこともあって、北海道や岩手県では熱中症とみられる症状などで合わせて11人が搬送されたことも報告されている。

津波避難の課題

まず、気象庁が発表する、津波注意報・警報等はどのようなものがあるか知っておきたい。

津波注意報：予想される津波の最大波の高さは高いところで0.2m以上、1m以下の場合であり、想定される被害は海の中に限定される。対応する行動は、「海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れる」ことが求められる。

津波警報：予想される津波の最大波の高さが高いところで1mを超え、3m以下と想定される場合であり、標高の低いところでは津波が襲って浸水被害が発生、人は津波による流れに巻き込まれる可能性がある。「沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難」することが求められる。

大津波警報：予想される津波の最大波の高さが高いところで3mを超える巨大な津波が襲い、木造家屋が全壊・流失するような場合である。「沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難」が求められる。

津波想定の根拠となる地震の規模は、その後の観測データの追加や再計算などにより、しばしば地震発生当初の速報値から上方修正されることがある。地震の規模が大きいほど、津波の高さも大きくなることから、津波注意報→津波警報、津波警報→大津波警報などの切り替えが行われ、地域ごとの津波の高さの想定が大きくなるケースがあることは知っておきたい。

カムチャツカ半島付近の地震でも地震の規模の上方修正があり、これによって津波注意報から津波警報への引き上げがあった。実際に襲来した最大の津波は岩手県久慈港の1.4mであり、1mを超えたのは1地点のみではあるが、津波警報の想定する波高の範囲内における津波の高さであったものとみられる。

一部で、津波警報の発表に対して「気象庁が煽りすぎ」との批判をする声もあったが、事例が少なく遠地で規模が大きな地震であったことや、実際に到達した波高を考慮すると、地域は限定的であったが津波警報自体の発表自体は概ね妥当であると考えられる。

課題があるとすると、津波警報の発表を受けた際に、どの範囲まで影響が及ぶかを明確にしたうえで、地方自治体や社会がどのように避難行動等をとる備えができるかという点では改善できる余地があるものと考えている。

私は個人的には、被害を防ぐという観点からも、津波警報と大津波警報において、どの範囲で避難の必要があるかということを明らかにしておくことが望ましいと考える。津波警報と大津波警報の行動に対する区分が行われておらずに想定される最大規模での避難しか想定されていない場合には、例えば津波警報で3m以下という津波が想定されている際には、過剰な避難を求めてしまうことも懸念される。

これにより、津波警報の対象となる高さの津波で浸水が想定されない地域に住んでいて、津波の影響を受けない、より内陸側に住んでいる人にまで、避難を促してしまうことにも繋がりかねない。もちろん、「過小評価」による被害は最も避けたいことであるので、十分に安全が確保できる評価を前提としての話である。

多くの人を念のため避難させることは望ましいように思われがちだが、多くの人を避難させてしまうことで、避難場所にはより多くの人が押し寄せることになる。車で移動する事による渋滞、長時間の避難が必要となる場合には、飲食料やトイレ等の確保、暑い時期や寒い時期などであり、十分な対策ができない場合には熱中症や低体温症も懸念されるだろう。

今回の津波避難で、どのような場所、経緯で熱中症などの発生に至ったかなどは、十分な検証が求められるだろう。

また、一般的には市町村の地域防災計画では、津波からの避難に際しては原則として自家用車での避難を禁止していることも少なくないが、実態としては自家用車での避難を行う方が多いことも実態だ。

これは、自家用車は単なる移動手段としてだけではなく、数百万円という個人の財産であり、万一自宅を失うようなことがあれば貴重なプライベートスペースにもなり、これを放棄しがたい感情と実態もあるだろう。

しかし、避難を必要としない地域の多くの人までが車で避難を開始してしまうと、途中の道路の渋滞などが発生してしまい、本来避難の対象となる避難が必要な沿岸部に住んでいる人の避難が遅れてしまい、避難中に津波に遭遇してしまうことも想定されるだろう。

そもそも津波からの避難が全く必要がない地域に住む方や、津波ハザードマップ等を全く認知していない方などが、「念のため、より高台へ避難」のような行動があると、さらに渋滞等は深刻化するだろう。

車の転落事故があった熊野市でも、「（津波からの）避難方法は原則として徒歩によるものとする。」とされている。その理由も「東日本大震災においては、自動車を利用して避難した人が渋滞等に巻き込まれ、自動車ごと津波にのまれた例が少なからずあった。」ためとしている（熊野市津波避難計画より）。転落事故の原因は、地元警察署が調べているとした以降のニュースがなく、現状では個別の詳細な状況はわからないが、車による避難中の事故が各地で繰り返されないようにしてほしい。

なお、津波注意報において必要なのは「海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れること」で、既に陸域での避難は必要としない。負傷者のあった宮崎市の小学校は海に注ぐ川に近い場所であり、津波で浸水が想定されている地域にあるが、既に陸域にいる場合にはそれ以上の高所への避難は求められていない。

過去の地震でも、津波注意報の発表で避難場所に入れないなどのトラブルが報告されているが、津波注意報が求めるのは海の中から上がることであると周知が広まって欲しい。

望ましい津波避難の事例

津波からの避難計画に際しては自治体ごとに定めているものであるが、実際の被害事例や復旧復興、また教訓をもとに優れた避難に関する体制整備を進めている自治体もある。

・宮城県仙台市の事例

課題である津波警報と大津波警報の避難対象エリアの区分けとしては、東日本大震災でも大きな被害があった宮城県仙台市の事例が優れている。

仙台市では、市内の海岸線に沿って伸びる県道を復興道路としてかさ上げして、市内の大半でそれより海側を津波避難エリアIとして大津波警報、津波警報時に避難する地域に、内陸側を津波避難エリアIIとして大津波警報発表時に避難する地域として定めている。

かさ上げされた道路という明瞭な防潮堤やランドマークがあることで有効な防御施設であるばかりか、復興と将来的な防災という点からも非常に優れていると考える。

このようなはっきりした市域のゾーニング（地域の区分け）は難しい地域もあるだろうが、「全て最大規模の津波」を想定した避難対象地域設定だけでなく、大津波警報と津波警報の避難エリアを分けて「2種類の避難対象地域」を設定するような考え方が広まって欲しいと考えている。

・新潟県柏崎市の事例

新潟県柏崎市では、昨年7月に改訂した津波ハザードマップに、「柏崎市民のうち99%の方は避難不要です」と大きく朱書きで記載した。大津波警報発表時でも、浸水のおそれがあるのは18.242人中235人（0.012%）に留まることをアピールしている。

これは、昨年の能登半島地震の津波警報の発表時、既存のハザードマップで津波避難が必要とした地域以外でも、高台に向かう市民が車を使った避難を行い、市内で渋滞が発生したためだ。

新たな津波ハザードマップでは、A：海岸堤防より海側、B：浸水が想定されるエリア、C：浸水が想定されないエリア、D：海に面していないコミュニティ地区、に分けて、津波警報時等にどう行動すればよいか記載されており、非常に具体性が高い。

津波は原則徒歩避難としながら、「徒歩での避難が困難な方は車避難もやむを得ませんが、道路被害のリスクを考慮してください」と記載されている。能登半島地震で、道路被害が多かった実態が盛り込まれている。

さらに、C、Dの津波避難が不要な地域にいる場合は、「津波に対して無理に避難する必要はない」こと、「（津波から）避難することにより逆にリスクが高まる」ことも記載されており、「避難が不要な地域の方が避難してしまうリスク」を明記した事例として画期的と考える。

・富山県の事例

能登半島地震での事例を検証して、今年3月に地域防災計画を改定した富山県では、津波発生時の避難について「津波発生時の避難については、徒歩によることを原則」としながらも、「住民の自動車による避難行動の実態等を踏まえて、県及び市町村は、徒歩避難と車両避難のすみ分けなどの適切な避難のあり方について検討する」ことが明記された。

富山県が車での津波避難検討を明記した根拠資料に、富山県の「令和6年能登半島地震における人流データの分析及び県民アンケート」がある。これによると、「原則徒歩による避難」が推奨されているが、実態として各地で車を利用」したことや、避難時の移動手段は1.5km以内の移動でも車利用比率が4割を超える自治体があったことなどが報告されている。

車による避難を抑制するには、大津波警報で避難が要る地域、津波警報で避難が要る地域、津波で避難が要らない地域を明瞭にすることも有効ではないか。今後、県内で津波の浸水深が「1m以上3m未満」であるのは沿岸から概ね200〜300m以内（一部の地域で最大400m）」とされることなども十分考慮され、各市町村の実態に合った避難計画の策定が進むことを望む。

最後に

自治体の津波避難への対応は、まだまだばらつきが大きいことが実態である。私の育った地域でも、カムチャツカ半島付近の地震津波で、標高20m近い地域の地名で避難指示が出ているのを見て正直頭を抱えてしまった。

「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき区域指定する「津波災害警戒区域」については、津波で浸水が想定される地域があるのに、指定されていない自治体も少なくない。土地建物を購入、賃借する際に説明を受ける「重要事項説明書」では津波災害警戒区域の項目があるが、この区域指定と津波浸水リスクが一致していないといったことが起きている。

津波警報等の意味合いを知ることに加えて、住んでいる場所や、これから引っ越そうとしている場所、勤務先や学校、通勤通学路の津波リスクについては、自らハザードマップなどを見て、情報を取得していくことが求められる。

「南海トラフ巨大地震」は必ず起きる…そのとき「日本中」を襲う「衝撃的な事態」